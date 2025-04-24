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最狂孕婦！抓包老公「全裸激戰不倫」　她挺孕肚打死23歲小三

▲▼最狂孕婦！抓包老公不倫　她挺孕肚打死小三。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲沃拉萬行兇後隨即被逮。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間情侶旅館發生一起攻擊事件，導致被害的23歲女子送醫搶救後不治。然而經過調查，行兇的竟是一名懷孕已經7個月的女子。原來兇嫌當天尾隨老公進入情侶酒店後，當場抓姦男方與情婦全裸躺在床上，因此憤而動手毆打小三，導致對方傷重不治。

根據《第七頻道》報導，曼谷一名28歲孕婦沃拉萬（Worrawan） 21日跟蹤她28歲的丈夫巴斯（Bas）到一間情侶酒店，結果發現對方竟然趁著她孕期出軌，與小三波特賈納特（Potjanart）發生性關係。沃拉萬在旅館內發現赤裸躺在床上的兩人，一怒之下便將丈夫的23歲情婦拖出房間。

▲▼最狂孕婦！抓包老公不倫　她挺孕肚打死小三。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲波特賈納特慘遭打死，然而巴斯從頭到尾躲在房內。（圖／翻攝自The Thaiger）

不滿遭背叛的沃拉萬盛怒之下，開始在旅館內瘋狂毆打小三。根據旅館內的監視器畫面，沃拉萬多次爆打波特賈納特，過程中還數度拉起自己的衣服，露出孕肚大喊，「你明明就知道！你看！我懷孕了！」

波特賈納特在被打的過程中一直苦苦哀求喊道，「我投降，拜託，拜託，妳贏了，我投降！」而陪同到場抓姦的一名跨性別朋友看見波特賈納特開始咳血後，便試圖阻止沃拉萬。

事發後，旅館員工將波特賈納特送往醫院，但她最終仍因傷重不治。巴斯在整個過程中並未現身，從頭到尾都躲在房間內，沒有阻攔妻子動手打人。他事後聲稱，自己當時因為喝醉，所以才不敢出手阻止，且過去也曾多次被妻子家暴，有一次曾經因此縫了40多針。

▲▼最狂孕婦！抓包老公不倫　她挺孕肚打死小三。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲沃拉萬懷有7個月身孕。（圖／翻攝自The Thaiger）

巴斯又辯稱，他早已與沃拉萬分手，但她始終不肯接受，還不斷干涉他和女友的關係。

經過調查，23歲死者其實也已經結婚，且育有1子，而她的丈夫直到妻子死後，才得知她早已紅杏出牆，跟別的男人維持不正當關係。

沃拉萬事發後隨即被逮，但因考量到她無逃跑嫌疑，且懷有身孕，因此她22日以15萬泰銖（約新台幣14.5萬元）保釋金交保獲釋。

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