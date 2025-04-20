曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！涉用違法鋼筋　竟扯出案外案

▲中鐵十局泰國分公司的董事被逮。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

緬甸3月底發生強震，鄰國泰國也受到波及，而位在曼谷的審計署施工大樓則是當場倒塌，造成超過40人遭活埋身亡，許多人至今下落不明。事後調查，該起建案是由一名中國國企「中鐵十局」聯合承建，事故原因疑似為使用違法鋼筋。泰國警方19日以利用泰國人名義掛名持股嫌疑逮捕中國大陸籍建商張男（Chuanling Zhang）。

根據khaosod報導，緬甸3月28日發生地震後，全泰國多處建築因劇烈搖晃出現裂痕或牆面剝落，但這棟由中國國企聯合承建的的政府建案，卻詭異地瞬間夷為平地，引起外界高度關注。調查人員發現，該大樓涉嫌使用了不符合安全標準的鋼筋，質疑施工單位「偷工減料」，才會在地震發生時瞬間垮塌，導致多人死傷。

根據了解，這項工程是由中國國企「中鐵十局」與泰國大型建商「義大利-泰國發展公司」（Italian-Thai Development）共同承包。泰國警方18日對相關公司展開搜索，查扣了建案日誌等重要資料，以進一步釐清背後責任，沒想到卻意外發現，中國籍建商涉嫌利用泰國籍人頭，非法持有公司股份，19日將其逮捕。

根據調查，中鐵十局（泰國）有限公司在泰國的註冊股權結構為泰籍持股51%（共3人）、中方持股49%（張男獨自1人），但其中多名泰國籍股東的資金與財力不符。根據警方掌握的關鍵證據，泰籍股東可能只是張男的人頭，該公司實際由中國人出資超過20億泰銖（約新台幣19億元），疑似藉人頭方式規避法律限制。

泰國司法部19日宣布，成功逮捕中國國企「中鐵十局（泰國）有限公司」董事之一的中國大陸籍男子張男（Chuanling Zhang），他涉嫌以泰國人名義掛名持股，違反泰國外資持股比例法規。根據調查，張男被指控違反《外國人經營法》第37與第41條。警方接下來也將持續追捕另外3名泰籍股東。

此外，調查人員將指控審計署新大樓的招標工程涉嫌「圍標」與施工不當，警方正持續深入追查。

張男19日在曼谷一間飯店被捕，警方指出，當時他身穿便服、神情錯愕，並要求等候翻譯律師到場後才願意配合聽取起訴內容。