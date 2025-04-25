泰國警用機墜毀！「機鼻朝下」失事畫面曝光　機上6人全罹難

▲泰國一架警用飛機25日墜海。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一架DHC-6-400 Twin Otter小型警用飛機25日上午墜海，失事地點就在華欣機場附近，機上6名員警全數罹難。依據泰媒曝光的畫面，當時墜毀飛機是機鼻朝下墜落海面。

Border patrol plane crashes into sea during parachute drill, killing six

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A tragic aircraft accident occurred this morning when a small plane belonging to the Royal Thai Border Patrol Police crashed into the sea off the coast of Cha-am, Phetchaburi Province.

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The crash, which… pic.twitter.com/5vPjLsS1z7 — Thenationthailand (@Thenationth) April 25, 2025

曼谷郵報、The Nation Thailand等報導，失事飛機25日上午從機場起飛，機上載著6人，分別是3名飛行員、2名機械師、1名飛機工程師，原定任務是要讓數名跳傘員接受練習。不過到了8時15分左右，有人報案稱一架飛機墜毀。

泰國皇家警察發言人阿查永（Achayon Kraithong）證實，當時失事飛機正準備進行跳傘訓練，但在試飛期間墜毀，造成機上6人全數罹難，目前正在調查事發原因。

▲機上6人全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

相關單位正在墜機現場進行後續作業，收集飛機殘骸、飛行數據紀錄器（黑盒子）等，同時協調航空專家及相關機構進行徹底技術檢查。

泰國國家警察總署署長潘彭（Kitrat Panphet）已下令，提供罹難者家屬全面協助，指示安排莊嚴葬禮，同時進行詳細調查，防止類似悲劇再度上演。