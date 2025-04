泰國警用機墜毀！「機鼻朝下」失事畫面曝光　機上6人全罹難

▲泰國一架警用飛機25日墜海。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國一架DHC-6-400 Twin Otter小型警用飛機25日上午墜海,失事地點就在華欣機場附近,機上6名員警全數罹難。依據泰媒曝光的畫面,當時墜毀飛機是機鼻朝下墜落海面。

Border patrol plane crashes into sea during parachute drill, killing six

.

A tragic aircraft accident occurred this morning when a small plane belonging to the Royal Thai Border Patrol Police crashed into the sea off the coast of Cha-am, Phetchaburi Province.

.

The crash, which… pic.twitter.com/5vPjLsS1z7