改造不只硬體！台東學德國如何建築一座共融城市





▲台東赴德借鏡綠建築創新模式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在邁向氣候中和與永續轉型的全球趨勢下，台東縣政府近期展開一場跨洲交流行動。由台東縣長饒慶鈴親自率領的考察團，前往德國參訪「IBA永續建築展」，深入觀摩並汲取德國在淨零城鄉治理上的創新實踐，期盼將德國的永續精神融入台東的在地發展脈絡。

這趟名為「淨零營建永續交流考察計畫」的行程，聚焦於氣候變遷調適、建築碳排減量與城鄉共融等議題。考察第一站來到圖林根州的Nordhausen市，該市自2013年起參與國際建築展「IBA Thüringen」，並以「淨零城鄉」為核心，提出涵蓋低碳建築、空間再生與社會融合等六大原則的發展策略，展現了地方政府在永續發展上的決心與行動力。對於地理條件特殊、人口分布稀疏的台東而言，這樣的系統性規劃極具借鏡價值。

考察團深入三個示範案場，從實地觀察中了解德國如何將永續理念融入日常生活與空間設計。首案為位於Nordpark的社區公園，該地原為閒置停車場，經由青年參與式設計與施工，成功轉型為融合生態教育與休閒功能的綠地空間。設計中導入雨水滲透系統、生物多樣性綠帶與再生建材，展現對氣候中和的高度重視。

▲台東赴德借鏡綠建築創新模式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第二個案例「StadtLoop」則是街道改造工程，重新設計原本以車輛為主的通道，轉化為優先服務行人、自行車與大眾運輸的生活動線，並結合透水鋪面與高反射材質降低熱島效應，同時透過社區共創過程強化地方認同。這樣的設計理念，與台東慢經濟所強調的「以人為本」、「空間友善」不謀而合，對未來的街區規劃具有實質啟發意義。

第三案為「Ossietzky-Hof」住宅社區更新計畫，針對1970年代興建的集合住宅進行全面升級。透過引入再生能源系統、無障礙設計與綠化中庭，不僅提升居住品質，也增進社區自治與居民參與感。此類住宅更新策略，對於台東原鄉或老舊聚落而言，提供了一套結合節能、社會融合與環境改善的可行模式。

饒慶鈴指出，台東的永續發展不是抽象的政策口號，而是建構在對地方生活脈絡的深刻理解與尊重之上。自2021年發表全台首本自願檢視報告（VLR）以來，縣府即明確設定2030年前達成七項聯合國永續發展目標（SDGs），其中「淨零碳排」與「包容城市」作為核心方向。她強調：「德國的案例讓我們看到，小城市也能成為全球典範，台東也有潛力走在最前線。」

展望未來，台東縣政府計畫整合跨局處專業資源與地方創意，導入碳足跡評估、循環建材應用與氣候韌性設計，透過社區參與機制，打造出具台東特色的永續治理新樣貌，從慢經濟出發，邁向共融與氣候友善的新願景。