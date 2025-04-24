　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

改造不只硬體！台東學德國如何建築一座共融城市


▲台東赴德借鏡綠建築創新模式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東赴德借鏡綠建築創新模式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在邁向氣候中和與永續轉型的全球趨勢下，台東縣政府近期展開一場跨洲交流行動。由台東縣長饒慶鈴親自率領的考察團，前往德國參訪「IBA永續建築展」，深入觀摩並汲取德國在淨零城鄉治理上的創新實踐，期盼將德國的永續精神融入台東的在地發展脈絡。

這趟名為「淨零營建永續交流考察計畫」的行程，聚焦於氣候變遷調適、建築碳排減量與城鄉共融等議題。考察第一站來到圖林根州的Nordhausen市，該市自2013年起參與國際建築展「IBA Thüringen」，並以「淨零城鄉」為核心，提出涵蓋低碳建築、空間再生與社會融合等六大原則的發展策略，展現了地方政府在永續發展上的決心與行動力。對於地理條件特殊、人口分布稀疏的台東而言，這樣的系統性規劃極具借鏡價值。

考察團深入三個示範案場，從實地觀察中了解德國如何將永續理念融入日常生活與空間設計。首案為位於Nordpark的社區公園，該地原為閒置停車場，經由青年參與式設計與施工，成功轉型為融合生態教育與休閒功能的綠地空間。設計中導入雨水滲透系統、生物多樣性綠帶與再生建材，展現對氣候中和的高度重視。

▲台東赴德借鏡綠建築創新模式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東赴德借鏡綠建築創新模式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第二個案例「StadtLoop」則是街道改造工程，重新設計原本以車輛為主的通道，轉化為優先服務行人、自行車與大眾運輸的生活動線，並結合透水鋪面與高反射材質降低熱島效應，同時透過社區共創過程強化地方認同。這樣的設計理念，與台東慢經濟所強調的「以人為本」、「空間友善」不謀而合，對未來的街區規劃具有實質啟發意義。

第三案為「Ossietzky-Hof」住宅社區更新計畫，針對1970年代興建的集合住宅進行全面升級。透過引入再生能源系統、無障礙設計與綠化中庭，不僅提升居住品質，也增進社區自治與居民參與感。此類住宅更新策略，對於台東原鄉或老舊聚落而言，提供了一套結合節能、社會融合與環境改善的可行模式。

饒慶鈴指出，台東的永續發展不是抽象的政策口號，而是建構在對地方生活脈絡的深刻理解與尊重之上。自2021年發表全台首本自願檢視報告（VLR）以來，縣府即明確設定2030年前達成七項聯合國永續發展目標（SDGs），其中「淨零碳排」與「包容城市」作為核心方向。她強調：「德國的案例讓我們看到，小城市也能成為全球典範，台東也有潛力走在最前線。」

展望未來，台東縣政府計畫整合跨局處專業資源與地方創意，導入碳足跡評估、循環建材應用與氣候韌性設計，透過社區參與機制，打造出具台東特色的永續治理新樣貌，從慢經濟出發，邁向共融與氣候友善的新願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明「雨炸全台」又降溫　下周還有鋒面接力
700萬人注意！綜所稅申報將起跑　6大減免別錯過
LINE超強神功能！「1設定」不怕漏訊息　大票超推
快訊／直播男神崩毀！　殺人未遂50萬交保
三協成幫連署被查水表？　衛生局：沒有開罰20萬
柯文哲「不雅片」傳是女星寫真　陳昭姿批「可惡」：誰沒有看過！
超商咖啡「買2送2」！限時4天「寄杯狂省」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠島醫療待接棒　台東縣府啟動應變機制守護離島健康

台南推課室英語計畫　營造友善學習環境強化師生英語力

展現原民文化《Mitapi’》台東高商原舞團勇奪全國戲劇特優

改造不只硬體！台東學德國如何建築一座共融城市

交通大執法3天開跑　大武警分局力拚違規零容忍

嘉義基督教醫院院史館盛大開啟　再現感動人心的故事

真大港開唱？高雄最美天棚淪「行動KTV」　網虧：五音不全還破音

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

花蓮縣2025全民防衛動員演習　首次無腳本推演、考驗應變力

高關稅時代求生術！雲科大「雲嶺論壇」剖析產學聯盟競爭力

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

綠島醫療待接棒　台東縣府啟動應變機制守護離島健康

台南推課室英語計畫　營造友善學習環境強化師生英語力

展現原民文化《Mitapi’》台東高商原舞團勇奪全國戲劇特優

改造不只硬體！台東學德國如何建築一座共融城市

交通大執法3天開跑　大武警分局力拚違規零容忍

嘉義基督教醫院院史館盛大開啟　再現感動人心的故事

真大港開唱？高雄最美天棚淪「行動KTV」　網虧：五音不全還破音

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

花蓮縣2025全民防衛動員演習　首次無腳本推演、考驗應變力

高關稅時代求生術！雲科大「雲嶺論壇」剖析產學聯盟競爭力

凱基金控人事新布局　延攬林素真接任凱基銀行總經理

「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛　合體挺阿湯哥：挑戰不可能的任務

有巢氏房屋賀之羚團隊　助客戶圓滿成家、開啟新人生

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

勇士最強砍將金恩季後賽首戰確定不打　許晉哲親曝啟用柏德主因

「不可能的尋墓任務」 創作者司徒建銘替泰北孤軍第二代圓夢

好食好事基金會攜手晶睿通訊　結合食農青創提倡永續

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老　網看傻

綠島醫療待接棒　台東縣府啟動應變機制守護離島健康

文在寅涉嫌受賄遭起訴　控政治報復：將在法庭闡明真相

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

地方熱門新聞

紐西蘭乳製品零關稅進口　民代曝價格未調降　

走讀糖鐵打造台南溪北觀光新亮點陳亭妃推雙軌佈局注入活力

清境農場團隊端午前夕致敬823砲戰英雌林翠金

桃園公告土地現值調幅高達6.34%　六都之冠

台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌為觀光注入新能量

統領廣場邀龜山少棒隊　手做披薩向媽媽道愛

千萬侵權KTV案判決出爐黃姓業者判刑非法曲庫牟利店家入罪

台南婦騎車撞警車不治亡全案依檢察官指示辦理

2025桃園城市變裝嘉年華　歡迎體驗扮裝樂趣

屏東警強化無號誌路口執法　3天告發820件違規

山友刁車卡溪底動不了　枋寮警及時救援

國中生化身環保小創客走讀資源再生與百年水道

國道3號善化段車禍！小客車女乘客頭暈送醫

花蓮地方型SBIR徵件啟動　最高補助100萬元

更多熱門

相關新聞

交通大執法3天　大武警分局力拚違規零容忍

交通大執法3天　大武警分局力拚違規零容忍

為提升道路交通安全、降低事故發生率，大武警察分局將於4月28日至30日啟動為期三天的「交通大執法」專案勤務，針對六項常見且危害性高的交通違規行為進行強化取締，同時透過宣導活動深化民眾的法治觀念與交通意識。

八旬翁半夜寒風中迷路！台東警背他回家

八旬翁半夜寒風中迷路！台東警背他回家

周旋軍官醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷

周旋軍官醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷

超巨百步蛇橫越馬路　台東男驚喜：40年首見

超巨百步蛇橫越馬路　台東男驚喜：40年首見

國民黨支持者426「21.5小時行程」曝光！

國民黨支持者426「21.5小時行程」曝光！

關鍵字：

建築德國台東

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面