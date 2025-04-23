活春宮大放送！情侶檔「連續4晚」窗邊激戰呻吟　路人全看光

▲當地居民不滿表示，兩人的脫序行為已經嚴重影響到生活。（圖／翻攝自Amarin TV，下同 ）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島傳出一對外籍情侶疑似蓄意拉開窗簾，夜夜在窗邊大肆活春宮，還大聲呻吟，連續4晚毫不避諱地進行親密行為，聲音響徹整個社區，讓附近鄰居苦不堪言，氣得通報警察。

根據The Thaiger報導，普吉島芭東警方日前接獲居民通報稱，有一對外籍情侶每晚進行親密行為時，打開窗戶與窗簾，疑似蓄意讓外人看見激戰畫面，讓當地民眾連續4個晚上都無法安睡。

一名當地居民表示，「他們完全不在乎別人的感受，每晚就在上演活春宮！有時他們甚至會故意走到陽台上，大聲喊叫，附近的住戶都聽得一清二楚。我們真的受夠了。」

根據影片畫面，這對情侶應該是遊客，男方為非裔人士，他們在當地租了一間房子，而非酒店。當地民眾投訴指出，這對情侶每晚進行親密行為時，會將窗戶和窗簾完全敞開，還不斷大聲淫叫，聲音傳遍整個社區，並持續了4個晚上都不停歇。

附近鄰居已經向警方和房東通報，希望能對這對情侶進行警告，因為這種行為不僅擾亂社區的安寧，還損害了普吉島作為世界級旅遊勝地的聲譽。

另一方面，這已非芭東首例活春宮事件，4月21日才有另一對外籍情侶在白天的芭東海灘上演了一場性愛秀，整個畫面也被一旁遊客拍下，迅速在泰國社群媒體上引發熱議。

從影片中可看出，這對情侶皆為非裔，兩人在沙灘上糾纏了將近15分鐘，對一旁目瞪口呆的路人視而不見。