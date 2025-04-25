川普長子小唐納下周訪韓！密會南韓10大財閥首長　避見政要引關注

▲鄭溶鎮與其母親李明熙。李明熙為三星集團創辦人李秉喆的女兒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府最近宣布「對等關稅」政策，並給予包括南韓、日本在內等國家暫緩實施的90天緩衝期，期間內推動與各國談判。對此，南韓派出經濟副總理崔相穆等人遠赴華府與美方展開初步談判。在此之際，川普的長子小唐納預計30日出訪南韓，在新世界集團會長鄭溶鎮邀請下，會晤南韓10大集團首長。

根據《韓聯社》，川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）被外界認為在幕後參與川普第二任期的政策制定，而川普政府最近針對關稅貿易和各國展開談判。南韓財經界人士今（25）日透露，小唐納將預計於30日造訪南韓，並停留2天1夜，期間將與南韓國內10大集團的財閥首長各別進行「單獨會談」。

報導指出，小唐納和新世界集團會長鄭溶鎮（三星集團會長李在鎔表弟、知名女演員高賢廷前夫）交情匪淺，自從川普政府針對南韓祭出25%高額對等關稅，南韓財經界人士期盼鄭溶鎮能扮演和川普政府搭話的橋樑，而鄭溶鎮曾於本月初前往川普位於佛州的海湖莊園拜會小唐納，盛情邀請訪韓，小唐納則欣然答應。

▲鄭溶鎮帶著妻子韓智熙（音譯），於1月18日在華府拜會小唐納。（圖／新世界集團）

在2天1夜的訪韓行程中，將由鄭溶鎮全程陪同。目前，南韓財經界相當關注，究竟是哪一位財閥會長能夠和小唐納進行單獨會談。其中，在事業比例高度涉及對美半導體、汽車、能源、鋼鐵、軍火等事業的財閥會長，對於和小唐納進行單獨會談展現出高度關注。

南韓財經界預估，三星電子會長李在鎔、SK集團會長兼大韓商工會議所會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等南韓四大財閥會長皆參與和小唐納之間的單獨會談，至於韓華集團副會長金東官、樂天集團會長辛東彬（重光昭夫）、GS集團會長許兌秀、浦項鋼鐵集團會長張仁和也可能被列出席名單。

此外，涉及對美出口食品的CJ集團會長李在賢、期盼與美國在人工智慧（AI）領域展開事業合作的Naver創辦人李海珍也極有可能列入赴會名單。

▲鄭溶鎮去年12月在川普長子小唐納的牽線下，前往海湖莊園停留6天5夜。（圖／翻攝自Instagram）

不過，報導也強調，小唐納訪韓時將不會與南韓政界人士會晤，因為小唐納赴他國與該國政界人士會晤前，必須事前向白宮提出申請。另外，考量到行程緊湊，小唐納也不會造訪南韓國內的造船廠。

據悉，先前川普當選總統後，小唐納曾經邀請鄭溶鎮於當地時間2024年12月16日前往川普的宅邸海湖莊園停留6天5夜，當時鄭溶鎮更透露曾與川普針對各領域進行10到15分鐘頗具深度的對話。

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