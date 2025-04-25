川普出席教宗葬禮　可能被安排「坐第3排」！曾氣炸感嘆：地位下降

▲2017年5月，美國總統川普出訪梵蒂岡時，會晤教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

教宗方濟各於台灣時間21日下午辭世，享壽88歲。此後，來自全球約130國的政要即將齊聚羅馬參加葬禮，其中包含美國總統川普。然而，根據梵蒂岡的傳統禮儀安排，川普恐怕無法坐在前排，且需依照安排坐在第三排座。這可能讓素來重視排場的川普感到不滿，引發外界關注。

根據英媒《每日電訊報》，教宗方濟各辭世，喪禮預計26日在聖彼得大教堂舉行。儘管梵蒂岡尚未公布正式座位表，但從2005年教宗若望保祿二世的葬禮經驗來難，梵蒂岡將按照嚴格的外交禮儀安排外賓座位。天主教國家的王室成員優先坐在第一排，其次是非天主教國家的王室，其他外國政要或元首則安排在最後。

依照梵蒂岡慣例，各國領袖的座位將按國名的法文拼音字母順序排序。除川普外，出席葬禮的領袖還包括英國首相施凱爾（工黨黨魁）、法國總統馬克宏、西班牙國王菲利佩六世、巴西總統魯拉等人。川普是最早宣布將親自參加葬禮的國際領袖之一，預計25日深夜抵達羅馬。

值得注意的是，烏克蘭總統澤倫斯基也將出席此一儀式。川普本週曾公開批評澤倫斯基為俄烏戰爭的「和平絆腳石」，兩人關係明顯緊張。若兩人在羅馬相遇，恐將成為外交場邊觀察重點。

報導指出，川普過去曾批評美國前總統拜登在英國女王伊麗莎白二世葬禮中被安排在第14排，認為這象徵美國地位下降，聲稱若是自己仍在任，絕對不會被安排坐在後排。他當時還在社群媒體發文，「假如我還是總統，他們絕不會讓我坐在那麼後面！」