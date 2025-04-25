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美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

▲▼日本財務大臣加藤勝信、日本銀行總裁植田和男在華府與美財務部長班森特會談後召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本財務大臣加藤勝信、日本銀行總裁植田和男在華府與美財務部長班森特會談後召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本財務大臣加藤勝信前往美國華府出席二十大工業國（G20）財長與央行總裁會議，期間與美國財政部長班森特召開雙邊會談，雙方就匯率等經濟議題進行協商。加藤勝信在會後強調，美方「並未提出」任何關於匯率水準或管理框架的具體要求，雙方將持續就匯率進行緊密且建設性的溝通。

根據《日本放送協會》，加藤勝信與班森特（Scott Bessent）會談時間長達50分鐘，是在G20財長與央行總裁會議期間進行。近來，川普總統頻頻針對日圓貶值發言，認為日本國內「日圓貶值、美元高升」影響美國對日貿易，引發市場關注美方是否會在會談中要求日方採取措施調整匯率。然而，加藤在記者會中明確指出，「美方完全沒提到設定匯率目標或管理制度等內容。」

雙方在會談中重申，匯率變動應交由金融市場決定，過度波動或無序變動恐怕會對經濟與金融穩定造成負面影響。加藤勝信強調，日美雙方將持續就匯率問題保持緊密且建設性的協議機制。

根據日媒《朝日新聞》，班森特是川普政府中主責與日本協商關稅措施的官員。對此，加藤勝信首先在會談之初，便就川普政府近期的一連串關稅措施表達「強烈遺憾」，要求美方重新檢討這些政策。他指出，對等關稅措施與日美貿易協定存在矛盾，恐怕會損及雙邊經貿關係。

會談消息公布後，市場對美方要求日圓升值的預期降溫，導致日圓對美元匯率小幅走貶。日本內閣官房長官林芳正也在記者會中表示，雙方圍繞包括關稅在內的多項議題進行了具建設性的討論，並再次重申雙邊將就匯率問題持續協商。

針對美方是否對匯率表示關切，林芳正則婉拒進一步說明，強調過度解讀恐對市場產生負面影響。據悉，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預計30日第2度出訪美國，針對關稅與貿易等議題和美方進行談判。

《韓聯社》指出，此次班森特在與南韓進行的首度關稅貿易談判中，完全未提及軍費分攤問題，也未要求南韓提高軍費負擔。對此，《朝日新聞》指出，川普政府的態度似乎就此軟化，其中主要原因在於，將關稅視為談判籌碼的美國，如今必須在短時間內忙著與各國進行談判。

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