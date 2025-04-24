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地面突冒「神奇泉水」！印尼村民搶喝　其實是地下水管破裂

▲▼印尼村莊地突冒「神奇泉水」！村民搶喝　其實是地下水管破裂。（圖／tiktok／@infinity.feeds）

▲村民搶裝聖水，其實只是地下水管破裂。（圖／tiktok／@infinity.feeds）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一間村莊日前地面突然湧出清澈的「泉水」，讓當地村民興奮不已，將其視為「聖水」，因此紛紛搶著到此處取水。然而事後當地水務公司卻證實，冒出的水源其實是因為地下水管破裂所溢出的水，目前已經投入維修工作，這才讓這起搶水風波暫告一段落。

根據印尼媒體MediaPasti報導，印尼羅沃約索村（Rowoyoso）有一處突然冒出源源不絕的泉水。由於水質清澈無味，村民們誤以為這是擁有神奇療效的「聖水」。甚至有村民聲稱，飲用此水後，成功治好了腳痛，因此吸引大批村民紛紛擠到水湧之處，搶裝聖水。

從畫面中可以看到，許多村民帶著超大水桶與舀水用的容器，擠在冒出水源的地方搶裝聖水。一名村民在接受MediaPasti採訪時更表示，「原本我的腳很痛，像抽筋一樣，所以來這裡取水。沒想到喝了這裡的水後，腳就康復了。」

儘管當地引發一陣聖水風潮，但是真相卻讓人哭笑不得。當地水務公司事後證實，這些水其實是地下水管破裂後冒出來的水。他們已經立刻展開維修工作，也讓這場鬧劇暫告一段落。

@infinity.feeds

Warga Pekalongan di desa Rowoyoso sempat heboh karena muncul mata air ajaib Ternyata setelah dicek... itu cuma pipa PDAM yang bocor. Yang bawa galon katanya udah ikhlas. #infinityfeeds #pekalongan #mataair #pipaPDAM

♬ suara asli - Infinity Feeds
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