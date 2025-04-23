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台男在芭達雅「被流浪漢打」！　監視器畫面曝濺血瞬間

▲▼台男在芭達雅被流浪漢打！　監視器畫面曝光「濺血瞬間」。（圖／Cuffs Douglas）

▲一名台灣男子在泰國芭達雅遭遊民攻擊。（圖／Cuffs Douglas，下同）

記者王佩翊／編譯

台灣一名男子在泰國度假勝地芭達雅遭到當地街友攻擊，當時對方拿著木棍朝他頭部猛砸，導致他耳朵周圍受傷。他與泰國籍女友事後公開監視器畫面並報案，還祭出1000泰銖（約新台幣970元）懸賞，希望有人願意提供有用線索。

根據DailyNews報導，受害的台灣籍男子20日和女友一起訂了外送，下午4時20分他在女友的要求下，下樓等待食物送來。然而由於外送員還未抵達，因此他暫時坐在樓下一間已經關門的餐廳門口等待，並開始滑手機。

▲▼台男在芭達雅被流浪漢打！　監視器畫面曝光「濺血瞬間」。（圖／Cuffs Douglas）

他在等候時，聽見附近一名街友發出喧鬧聲，但並未太過在意，只是低頭繼續滑手機。沒想到，對方突然手持啤酒瓶和木棍靠近，隨後一棍揮向他的頭部，導致他頭部與耳朵受傷，而嫌犯攻擊後便逕自離去。

▲▼台男在芭達雅被流浪漢打！　監視器畫面曝光「濺血瞬間」。（圖／Cuffs Douglas）

男子被打後，驚恐地看著街友離開，隨後才與泰籍女友一同前往警局報警。兩人透過媒體曝光這起案件，同時也公開遇害瞬間的監視器畫面。男子表示，將懸賞1000泰銖，希望有目擊人士能夠提供有效線索，讓警方盡快鎖定這名街友。

報導也稱，芭達雅其實早就傳出多起類似的街友隨機攻擊事件，被害人包含當地民眾與外國遊客。

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