陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標　唯一無人伴跑完賽

▲松延動力旗下的人形機器人N2在首屆馬拉松賽事中拿下第二。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

北京19日舉行首屆「AI人形機器人」半馬賽，雖然過程中「笑料百出」，顯現人形機器人仍具進一步完善空間，但仍有AI公司憑藉賽事的表現，成為外界注目的焦點。來自北京的「松延動力」旗下一款人形機器人N2在賽事拿下第二，被認為是跑步姿勢最流暢的機器人，也是全場唯一全程獨立完賽的機器人，在賽後訂單量暴增800％。

▲松延動力創辦人兼董事長姜哲源。（圖／翻攝微博）

《每日經濟新聞》報導，4月19日，亦莊人形機器人馬拉松比賽上，松延動力的 「小頑童」、「旋風小子」兩隊機器人分別以第二、第三名的成績衝線。N2機器人跑步穩定、不用操作員跟隨的出色表現收穫了現場觀眾和網友的肯定，加上外形像小朋友，N2也被戲稱為「小孩哥」。

松延動力銷售人員透露，此前，公司每天的諮詢量在300次左右，馬拉松賽後，每天的諮詢量已經增長到500至1000次，「公司在抖音、小紅書等渠道的諮詢量也爆了，原本有現貨的N2人形機器人，排單已到11月份交付。」

松延動力創辦人兼董事長姜哲源則表示，在半馬賽事過後，訂單量暴增，全年目標即將完成，「我們產能就這些，如果大幅度擴產的話，大概率會出現大規模召回的問題，我們目前已經有700多台訂單了。」

▲N2機器人在賽後獲得大量訂單。（圖／翻攝松延動力）

公開資訊顯示，松延動力成立於2023年9月，創辦人姜哲源出生於1998年，現年27歲，曾就讀於清華大學電子工程系。在清華大學讀博期間，姜哲源的研究方向是「深度強化學習足式機器人的運動控制」，但最終選擇輟學創業。

此外，該公司核心成員也多為和姜哲源相似的年輕人，大都來自清華大學、浙江大學、美國南加大等知名學府，不僅公司成立時間短，成員也相對年輕。