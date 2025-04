「小指無法正常彎曲」　二寶媽狂就醫沒用被ChatGPT發現罹癌

▲女子詢問AI意見後,就醫檢查發現罹癌。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子因為小指無法正常彎曲,覺得奇怪上網詢問ChatGPT意見,結果意外發現自己罹癌,雖然醫生一開始對ChatGPT的意見持保留態度,然而接受一連串檢查後,最後證實ChatGPT的診斷沒有錯誤。

身為二寶媽的40歲女子蘿倫(Lauren Bannon)來自英國北愛爾蘭,現居在美國,她2024年2月開始發現身體出現狀況,無論是白天還是晚上小指都難以彎曲,讓她擔心前去就醫,雖然檢測結果是陰性,醫生卻認為她罹患的是類風濕性關節炎。

