「小指無法正常彎曲」　二寶媽狂就醫沒用被ChatGPT發現罹癌

▲女子詢問AI意見後，就醫檢查發現罹癌。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子因為小指無法正常彎曲，覺得奇怪上網詢問ChatGPT意見，結果意外發現自己罹癌，雖然醫生一開始對ChatGPT的意見持保留態度，然而接受一連串檢查後，最後證實ChatGPT的診斷沒有錯誤。

身為二寶媽的40歲女子蘿倫(Lauren Bannon)來自英國北愛爾蘭，現居在美國，她2024年2月開始發現身體出現狀況，無論是白天還是晚上小指都難以彎曲，讓她擔心前去就醫，雖然檢測結果是陰性，醫生卻認為她罹患的是類風濕性關節炎。

Mum's devastating diagnosis after rare symptom first missed by doctors https://t.co/jL746Hq2g3 pic.twitter.com/q4yU1WRign — The Mirror (@DailyMirror) April 24, 2025

蘿倫表示，後來她又開始出現嚴重胃痛，導致她體重狂掉，醫生認為她只是胃食道逆流，由於她很想搞清楚身體到底出了什麼問題，便上網詢問ChatGPT意見，獲得她可能是罹患橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto's thyroiditis，也稱慢性淋巴球性甲狀腺炎）。

蘿倫再度前去醫院就醫，雖然醫生對於ChatGPT的意見持保留態度，然而進行甲狀腺檢查時，在頸部發現2個小腫塊，最後於同年10月確診為癌症。

蘿倫表示，如果沒有ChatGPT的幫助，她可能永遠都不會發現自己罹癌，「那些醫生讓我很失望，感覺他們只想開些藥，讓我快點離開，但我只是想搞清楚自己到底怎麼了」。

蘿倫今年1月接受手術後，成功切除在甲狀腺與頸部的2個淋巴結，未來需持續觀察以確保癌症不會復發，除了感謝ChatGPT救了她一命，也提醒大眾若是遇到相關狀況，需「謹慎」參考ChatGPT意見，並前往醫院進行檢查。