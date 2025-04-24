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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院今通過特別條例草案　關稅應對930億、挹注台電1000億

▲▼卓榮泰 記者會 說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰召開記者會，說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（24日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億。院長卓榮泰說，此條例共10項重點，關於國土韌性安全的預算是1500億；經濟韌性從原本的880億增加50億，來到930億；社會支持面，撥補健保200億、撥補勞保100億、挹注台電財政健全1000億、弱勢族群關懷170億、高等教育人才培育200億，整體來到1670億。

卓榮泰表示，美國對等關稅從台灣時間4月3日凌晨宣布，在4月4日提出九大面向20大措施的產業支持方案，到今天，經過20天，過去20天中雖然美國關稅暫停課徵暫緩，但實際上對台灣相當多產業也都開始10%基本關稅，且談判過程內容結果都還在等待中。

卓榮泰說，賴總統及行政團隊在這20天內進行超過10場以上的產業座談，了解第一線產業界的衝擊、心聲以及提出的要求，包括經濟部、財政部、農業部、勞動部，都根據座談會中各方產業所提出的意見陸續調整產業支持方案。

另外，卓榮泰提到，會影響到台灣未來的不僅僅是美國對等關稅貿易的政策改變，還有全球貿易秩序重整，會影響到整體國際情勢。在台灣而言，複雜的地緣政治急速變化，因此政府更需做好全面的準備。

「雨天不僅不會收傘，還會加大這把傘，同時還要為整個國家撐起整體社會經濟安全的更大一把傘。」卓榮泰說，因此行政院以四大主軸，支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性為原則，提出因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性的特別條例草案，稍早院會已經通過，會送請立法院加速審核，通過後請各部會進行詳實的預算規劃，再請立法院通過。

這次特別條例共10項重點，要提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育，挹注台電、健保基金及勞保基金，還有加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

卓榮泰說，前面5項是支持產業跟安定就業兩大主軸，因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案原來的方案，在原本規劃的880億金額外，經過跟個產業界說明座談，增加了協助企業升級轉型設備汰舊換新的50億，這部分會增加到930億。

另外，卓榮泰表示，剛提到的強化高等教育人才培育，挹注台電、健保基金及勞保基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，屬於照顧民生的部分，國家需要高等教育人才，因為產業需要升級轉型的同時，也要有足夠相對應的人才。

在美國關稅衝擊下，原物料價格勢必會再出現不穩定的狀況，在產業傾聽之旅中不斷聽到業者擔心受到電價浮動影響，加上關稅上漲，雙重的衝擊會很大，為此，在特別條例中再提出挹注台電公司的健全台電財務結構所需的1000億，也會以撙節能源價格的方式穩定民生物價，減輕民眾負擔，也舒緩國際物價波動對民生產業經濟造成的可能影響。撥補健保、勞保部分，則是要減輕民眾壓力，也讓政策持續順利通動。

另一方面，卓榮泰提到，國際經濟貿易情勢出現變化，社會經濟也會出現波動，最弱勢的族群一定會感受到很大的影響衝擊。這個族群也是最需要全面照顧的族群，因此特別條例中針對獨居老人以及最弱勢的族群、低收入戶、中低收入戶，也延續過去更寬鬆加碼的方式照顧，提供更多的關懷服務，讓最需要幫助的國人能得到實質面幫助。

第三部分則是強化韌性。卓榮泰說，過去一年來大家都看到，地緣政治的關係，台灣的海空遭遇非常多的侵擾，持續遭受到灰色挑戰，包括國土防衛及海巡設施都需要改善強化提升。

另外，資安就是國安，數發部去年統計，台灣每秒鐘會受到1.5萬次的網路攻擊，是其他國家的4倍，原因在於台灣身處地緣政治的最前線，為此必須要提升資通作業環境及設備，強化運作效率與備援韌性。

卓榮泰進一步說明，關於國土韌性安全的預算是1500億；經濟韌性從原本的880億增加50億，來到930億；社會支持面，撥補健保200億、撥補勞保100億、挹注台電財政健全1000億、弱勢族群關懷170億、高等教育人才培育200億，整體來到1670億。

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