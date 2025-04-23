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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院加碼！明院會通過關稅支持方案特別條例　擬匡列逾千億

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院明通過美國對等關稅支持方案的特別條例，擬匡列超過千億。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對美國總統川普提出的對等關稅，行政院日前核定880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，由於採特別條例方式，明（24日）院會預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，除完備法規以支應支持方案外，同時考量因應國際情勢、強化台灣整體韌性，將擴大特別條例匡列規模，預計將超過千億。

政院人士表示，近期的院長產業之旅聆聽了很多業界人士建言，再加上不只是經貿變局，國際情勢也持續牽動台灣經濟產業以及民生等狀況，因此需要打造更全方位也更具韌性的社會環境。

在行政院的整體規劃下，提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，詳細內容會在明天院會向大家報告。

據了解，支持方案擴充的部分，主要是針對產業升級轉型補助汰舊換新的，也就是工業部門。另，因美國對鋼鐵產業已先加徵25%的關稅，相關業者已遭衝擊近月餘，因此特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止。

此外，據了解，明日提報院會的特別條例也會比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

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