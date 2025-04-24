特別條例草案匡列4100億　卓榮泰今將宣布「含挹注台電勞健保」

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對美國總統川普提出的對等關稅，行政院今（24日）院會預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保。另外，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君以及秘書長龔明鑫也將在院會後親自舉行記者會，對外說明相關規劃。

為因應川普掀起的關稅風暴，行政院日前核定880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，在經過產業傾聽之旅後，據了解，這次推出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」的草案，除完備法規支應外，支持方案也將加碼到930億，主要是針對產業升級轉型補助汰舊換新部分進行增加。

另外，也會擴大範圍強化整體社會與國土安全韌性、照顧民生，整體匡列經費上限為新台幣4100億。

特別條例適用範圍則有10大項目，包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育，挹注台電、健保基金及勞保基金，還有加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

據了解，特別條例預算得移用前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務的額度，不受《公共債務法》第5條第7項規定限制（總預算及特別預算舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額15%）。

考量美國對鋼鐵產業已先加徵25%的關稅，相關業者已遭衝擊近月餘，因此特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止。