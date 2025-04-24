普發1萬沒了？　卓榮泰：只發現金不是解決國家問題最好方法

▲行政院長卓榮泰說明行政院通過關稅支持方案特別條。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（24日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，全數以前年度歲計賸餘支應。針對在野黨提出的普發現金1萬元，行政院長卓榮泰說，把現金發到每個人手上是快樂的事情，但對國家發展而言應有更合理做法，「在國家面臨外交軍事甚至財政重大衝擊時，只用發現金的方式，不是現在我認為最好的解決國家問題方法」。

財政部日前公布去年全國賦稅收入實徵淨額高出預算數5283億，國民黨拋出普發現金1萬，甚至還要將「稅收超徵還稅於民」法制化。

卓榮泰說，把現金發在每個人的手上是一件快樂的事情，但對國家長遠整體發展而言應該有更合理的做法。現在這個4100億的強化安全韌性特別條例，涵蓋面是多麽的廣，讓每一份國家的資源用在最有需要的地方，這才是把資源善用。

「尤其這次非常強調，在之前就設定好對弱勢的補助，弱勢族群的照顧跟關懷服務一直是這個社會極為重要。」卓榮泰舉例，把1萬元發到每一個國人手上，不如把5000元發到手上沒有5000元的人手上，用這樣的概念，把弱勢先照顧起來。

另外，卓榮泰提到，在地緣政治上的影響，台灣又是處於遭受中共極力侵擾的動態地區，也要維持台灣的安全跟韌性。

「因此，我們不認為用一個法案把未來的歲計賸餘固定化使用是好的方式。」卓榮泰說，他也不認為在此時國家面臨這樣的外交軍事甚至財政重大衝擊時，只用發現金的方式，不是現在他認為最好的解決國家問題方法，所以希望這4100億經過特別預算內容合理說明，得到更多國人肯定的支持。