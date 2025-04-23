台灣有20萬家事移工　卓榮泰指示加強法治宣導、暢通申訴管道

▲行政院長卓榮泰23日主持行政院114年第2次治安會報。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（23日）主持「行政院114年第2次治安會報」時表示，犯罪集團的犯案型態日新月異，詐騙手法不斷推陳出新，尤以單一財損金額較高、被害歷程不易察覺的「假投資詐欺」，為近年新興詐騙犯罪模式，執政團隊務必對此提高警覺，以保護人民財產安全。此外，目前國內約有20萬名家事移工，包含家庭看護及幫傭，保障移工工作權益與人身安全，也是維持社會治安的重點工作。

卓榮泰指出，依據台灣美國商會「2025年商業景氣調查」報告，「人身安全」項目已連續9年獲選為最吸引外商來台生活及工作的因素。此外，中正大學犯罪研究中心亦於今年2月公布「113年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中民眾對「住家治安」滿意度高達93.7%，創近十年來新高，顯示台灣治安環境已獲國內外肯定。

針對內政部警政署「查找潛在詐欺被害人之現況與策進」報告，卓榮泰指出，假投資詐欺的被害歷程長，不易察覺，且單一財損金額高，往往高達數百萬元以上，居所有詐騙案件之冠。卓請警政署積極推動「查找潛在被害人」工作，透過科技偵查、數據分析及多元宣導等方式，及早中斷詐騙歷程，阻止被害人繼續受騙。

卓榮泰表示，犯罪集團為提高詐欺成功率，規避政府追查，詐欺手法不斷推陳出新，行政團隊應隨時掌握詐欺犯罪的趨勢及型態，持續與地方政府、民間團體及專業機構緊密合作，並加強防範宣導，建構更完善的阻詐防護網絡。卓榮泰也請金融監督管理委員會參考警政署建議，研議相關被害人帳戶保護機制，以守護民眾財產安全。

有關勞動部「加強家事移工訪查風險管理機制」報告，卓榮泰指出，目前國內約有20萬名家事移工，為我國長照體系中不可或缺的工作夥伴，也是台灣多元社會的一分子，勞動部應加強雇主的法治宣導及暢通移工申訴管道，杜絕指派從事許可外工作、積欠工資等案件，以維護移工的工作保障。

卓榮泰請勞動部偕同各地方政府加強辦理家事移工訪查及管理機制，如有發現移工疑似遭受人身侵害等情形，應及時通報警方深入追查；另請內政部持續查緝人口販運集團及救援被害人等工作，加強保障移工人身安全。