預算解凍要送立法院會違反常規　行政院：相當困難

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對外界質疑行政部門拖延送交解凍案，行政院發言人李慧芝今（23日）表示，總預算案的凍結數必需基於刪除數來計算，但立法院在今年1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，在29天後的2月19日將審查報告送到行政院，但當中卻沒有提供刪除數以及凍結數，又違憲要求政院自行刪除調整636億元，嚴重破壞憲政秩序，導致總預算案刪除數無法確定。

114年總預算被在野黨團大幅刪凍，行政院長卓榮泰昨在立法院受訪時表示，經主計總處計算後，共有1584項凍結案、金額新台幣1381億，要求行政院各部會全部送出，請立法院短時間內解凍。

李慧芝表示，由於立院刪減的預算數不確定，導致凍結數字的不確定，而行政院卓榮泰院長為使行政機關能夠正常運作，請陳淑姿主計長在立法院不完整的審查報告中，統計出立法院凍結的項目共有1584項、計1381億，並於昨（22日）請行政機關各部門就主計總處所設定的標準，儘速將解凍報告送交立法院。

李慧芝指出，各部會在過去一個月也持續在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，但這次解凍案相較以往增加許多、解凍條件又有各種樣態，包括違反常規要送立法院院會同意才能解凍的項目，甚至還有違反預算法、違憲的部分，因此其實相當困難。

而針對國民黨立院黨團今在記者會披露文化部內部信件，指文化部要求再次確認解凍報告用字，不能有被解讀成「早早就寫好」之意，質疑解凍議題早已變成政治操作。李慧芝提到，文化部同仁依例提醒各部門同仁在送出解凍案前，務必依照主計總處所提供的計算標準更新相關數據及內容卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，相當不妥也不公平。