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川普封殺美國之音違法　法官下令恢復營運大讚「敢說真話」

▲▼ 美國之音,VOA,Voice of America 。（圖／路透）

▲美國之音自3月15日起停播，上千名員工遭到受到影響。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普上任後下令裁減美國之音及其他國營媒體員工。對此，華府聯邦區域法院法官藍伯斯（Royce Lamberth）22日裁定，川普政府此舉可能違法，下令美國之音、自由亞洲電台（RFA）與中東廣播網（MBN）新聞機構員工可恢復營運，被停職或解僱者應返回工作崗位，大讚美國之音「敢說出關於美國的真相」。

華盛頓郵報、路透等報導，川普先前要求多個政府機構職能至法律要求的最低限度，包括美國之音的母公司美國國際媒體署（USAGM）。由於這道命令，美國之音自3月15日起停播，上千名員工遭到受到影響。

藍伯斯認為，政府關閉機構既不謹慎也未經深思熟慮，無視對員工、記者、媒體使用者造成的損害，下令政府必須採取行動，讓受影響員工復職，恢復美國國際媒體署對自由亞洲電台等媒體的補助，讓美國之音節目復播，以便該機構履行其法定職責。

藍伯斯指出，國會授權資助這些媒體機構向世界提供準確、客觀、全面的新聞報導，輸出美國核心價值觀：言論自由、新聞自由與公開辯論，國會已明訂這類播報為強制性，並未授權行政部門單方面終止或撤銷其資金，「我認為美國之音的其中一個強項，就是敢於說出關於美國的真相」。

美國之音成立於1942年，旨在打擊納粹宣傳，並在冷戰期間擴大影響力，成為全球主要國際媒體機構之一。

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