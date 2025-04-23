日本、印度將達成協議！　白宮證實：18國遞交關稅提案

▲白宮證實，已有18個國家向美國提出關稅協議提案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）證實，已有18個國家提出關稅協議提案，美國貿易團隊本週將與34個國家進行會議討論，目前正積極推動與中國達成貿易協議。另外，有知情人士透露，美方已接近與日本、印度達成初步協議。

綜合外媒報導，李威特22日向媒體表示，目前關稅的談判進展相當不錯，「我們現在手上有18份書面提案，這些是各國提交給川普政府以及美國政府的協議草案。再次強調，這些只是『紙本提案』，是其他國家主動送過來、希望與美國談成協議。」

她指出，貿易團隊本週正密集與各國接觸，整個貿易團隊這週光是會談的國家就多達34個，「我們正以『川普速度』全力推進，確保能為美國勞工和美國人民談到好條件的協議。」

李威特也強調，針對與中國的潛在貿易協議，目前進展得很順利，「正如我剛剛提到的，除了已有18份提案外，目前全球已有超過100個國家表達出希望與美國達成協議的意願。」

另外，知情人士透露，美方已接近與日本、印度達成避免大規模關稅的初步協議，但許多棘手細節可能會留待日後再談，「要敲定最終協議可能還需要好幾個月，這種事情本來就很複雜。」

知情人士指出，在短期內未能達成全面協議的情況下，三方官員正努力促成簽署「諒解備忘錄」或一種類似的廣泛「協議架構」。

不過，目前仍不清楚，這種針對未來協議所提出的『架構』，是否能真正安撫市場情緒，或避免經濟動盪帶來的政治反彈。

