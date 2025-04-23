和平現曙光！澤倫斯基鬆口「願任何形式談判」　普丁也提停戰條件

▲澤倫斯基表示，任何涉及和平條件的談判，都必須在戰鬥全面停止之後才能進行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，只要雙方先達成停火，烏克蘭隨時準備「以任何形式」與俄羅斯展開談判，但也重申不會在戰事未止息前貿然討論協議細節。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在總統府對媒體表示，「我們已經準備好，若停火生效，就能立刻進入任何形式的談判，確保不會陷入僵局。」不過，澤倫斯基也強調，任何涉及和平條件的談判，都必須在戰鬥全面停止之後才能進行，且不可能在短時間內就解決所有問題。

澤倫斯基進一步指出，烏克蘭代表團已獲其授權，將在23日於倫敦舉行的會議上，與歐美官員進一步磋商停火相關細節，延續上週巴黎會談的進程。然而，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）臨時取消出席，由川普任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）接棒參與。

▲普丁表示，俄軍願意在目前戰線停手。（圖／路透）



與此同時，英國《金融時報》指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已在與美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）會晤時提出新方案，表示俄軍願意在目前戰線停手，並放棄對烏克蘭東部4個部分被占領區域的全面主權聲索，此舉被視為戰爭爆發以來俄方對停戰條件的首次正式讓步。

儘管俄方口風似有鬆動，但歐洲外交人士示警，普丁的「讓步」可能只是談判策略的一環，意圖在協商桌上爭取更多利益。

另一方面，《華盛頓郵報》報導指出，美方已在巴黎會議中向烏克蘭方面提出一套和平協議框架，包含「承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的主權」與「凍結現有戰線」兩項核心條件。不過，克里米亞並不包含在普丁本次提議願意讓步的4個州區內。

澤倫斯基在回應此議題時再次強調，烏克蘭絕不會承認克里米亞被佔領，「這是我們國家的憲法規定，是屬於烏克蘭人民的領土，沒有任何討論空間。」 他也表示，烏克蘭盼能透過外交途徑逐步取回失土，而非以武力解決。

除了領土爭議，阻礙和平進程的還有北約（NATO）議題。俄方堅持烏克蘭必須保持中立、不得加入北約；而基輔則要求能有國際維和力量駐紮，以防範俄軍未來再度發動攻擊，這一點也遭到莫斯科強烈反對。

儘管各方對和平進展抱持審慎態度，川普與盧比歐日前放話，若數日內無法取得明顯進展，美國不排除中止斡旋。川普20日再度於社群媒體發文表示，「希望這週能夠達成協議。」

值得一提的是，澤倫斯基也透露，他已準備好在本週教宗方濟各（Pope Francis）葬禮上與川普會面，屆時兩人將與多國領袖共同出席，這場場合或許也將為俄烏和平談判帶來更多觀察指標。