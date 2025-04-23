OpenAI高層：有意收購Chrome瀏覽器

▲OpenAI有意收購Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

ChatGPT母公司OpenAI高層特利（Nick Turley）22日出席Google反壟斷案庭審時提到，若Google確定要出售Chrome瀏覽器，OpenAI有意收購。此前，美國司法部以涉及壟斷為由，下令Google出售Chrome瀏覽器。

路透報導，美國司法部此前認定Google在線上搜尋及搜尋廣告市場具有壟斷地位，要求Google採取措施，恢復線上搜尋領域的競爭。目前Google尚未出售Chrome瀏覽器，計畫針對壟斷市場的裁決提出上訴。

就在本周，檢方在開庭陳述期間提到，Google在搜尋領域的壟斷地位可能使其在人工智慧（AI）領域擁有優勢，其AI產品是引導用戶使用其搜尋引擎的另一種方式。

特利證實，在去年7月曾與Google進行接洽，討論讓ChatGPT能使用Google搜尋技術，但在去年8月遭到Google拒絕，理由是這會涉及太多競爭對手。現階段OpenAI與Google並無任何合作關係。

特利也說，搜尋功能對於ChatGPT來說至關重要，可提供即時且正確的答案來回應使用者的提問，目前ChatGPT距離依靠自身搜尋技術答覆80%用戶提問的這一目標，還有好幾年的路要走。