特斯拉財報超難看！　馬斯克承諾：將減少政府工作時間

▲馬斯克承諾減少在政府工作的時間。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）近來獲利大幅下滑，引發投資人不滿，執行長馬斯克（Elon Musk）22日表示，將從下個月起「大幅減少」在美國總統川普（Donald Trump）政府擔任顧問的時間，把重心重新拉回特斯拉。

根據《金融時報》報導，馬斯克22日在特斯拉財報電話會議上表示，從下個月開始，他每周只會花1至2天處理「政府效率部門」（DOGE）的工作，「從下個月開始，我會花更多時間在特斯拉，因為協助政府組建『政府效率部門』，以及協助整頓財政的重點工作已經差不多告一段落。」

儘管如此，馬斯克仍為自己在DOGE的工作辯護，強調打擊政府內部「浪費與詐欺」是必要之舉，也呼籲投資人「不要只盯著眼前的顛簸和障礙」。

針對外界關注的政府角色去留問題，白宮日前則透露，馬斯克原訂擔任川普政府顧問至2026年，但若與狗狗幣（Doge）相關的任務提前結束，不排除他的政府職位也會提前畫下句點。

這番表態釋出後不久，特斯拉股價在盤後交易一度大漲7.8%，最後漲幅收斂至約4%。外界認為，這顯示投資人對於馬斯克回歸特斯拉主業抱有期待。

報導指出，特斯拉本季財報並不好看，根據特斯拉22日公布的最新數據，今年第一季調整後淨利為9.34億美元（約台幣303億元），年減39%，遠低於分析師預期；報告淨利更是大減71%，僅剩4.09億美元（約台幣133億元），創下自2020年第四季以來最差表現。

營收方面，特斯拉本季收入為193億美元（約台幣6260億元），年減9%，也不如市場預期的214億美元（約台幣6940億元）。首季交車量年減13%，失去全球最大電動車製造商寶座，被中國比亞迪（BYD）超車。

分析指出，馬斯克近年積極參與政治，加上與川普政府關係密切，導致特斯拉品牌在部分市場受挫，銷售表現連帶受到影響。

特斯拉也多次示警，川普發起的貿易戰及高額關稅，恐怕對零組件供應鏈造成衝擊，進一步影響車輛生產與能源儲存業務，尤其是電池芯高度仰賴中國供應。

馬斯克坦言，「關稅仍然是我們這種利潤率不高公司的重大挑戰。」儘管特斯拉在美國販售的車輛均為當地生產，但許多關鍵零件仍需仰賴海外供應，包括中國製電池芯，使得公司無法完全避開全球供應鏈震盪。

財報也指出，由於貿易政策充滿變數，今年的成長幅度將取決於多項因素，包含自動駕駛技術的推進速度。

公司重申，計畫在6月開始生產更平價車款的時程不變，並寄望升級後的旗艦車款Model Y有望帶動需求回溫。