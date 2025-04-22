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詐騙假訊息多不勝數　中壢監理站提供智慧防範三部曲打詐

▲詐騙假訊息多不勝數

▲詐騙假訊息多不勝數，中壢監理站提供智慧防範三部曲打詐。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

網路詐騙多不勝數！公路局中壢監理站22日表示，如果收到「有積欠交通違規罰鍰」、「尚欠強制險違規罰鍰」等簡訊或電子郵件，且要求須在期限內透過「指定的連結網址」繳納者，小心這就是詐騙！

中壢監理站提醒民眾，記得要「停、看、行」，停一下，先別急，查看清楚，再行動，以下提供智慧防範三部曲：首先「認明」：請認明網址為「gov.tw」結尾，簡訊短碼為「111」之號碼，才屬於政府機關。

▲詐騙假訊息多不勝數

其次「謹慎求證」：(1)可先至官網下載「監理服務APP」或上「監理服務網」查詢─違規、汽燃費、記點記次及監理訊息通知一站搞定；(2)也可以至「四大超商多媒體事務機」─輸入身分證字號及生日，即可立刻查詢罰單相關資訊(如無欠繳者，系統顯示查無資料)；(3)可撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035，或洽各地區監理所站、六都(直轄市)之交通事件裁決機關進行查證；最後「防堵」：如果查明確屬詐騙訊息，則請撥打165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網、財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)進行通報(通報專用信箱phishingreport@thb.gov.tw)，或亦可至Google、Microsoft及Line官方系統進行檢舉，由其進一步審核封鎖，以防更多人受騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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