演唱會「讓票藏詐」！　妹子轉2千元…遭騙帳戶凍結「70萬險飛」

▲近年來，詐騙集團瞄準，演唱會門票交易，進行詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

演唱會門票詐騙案近年來層出不窮，詐騙者看準，粉絲求票心切的心理來下手，造成各地受害者不斷。上海浦東一名00後的周小姐（西元2000年後出生）近日在某票券讓票平台上，看中一張演唱會門票，與對方談妥以500元交易（人民幣，下同，約台幣2221元），怎料轉帳後，竟被告知，帳戶被凍結，還險被騙走15.8萬元（約台幣70萬元）。

據《澎湃新聞》報導，周小姐表示，自己在讓票平台上，看到有人正在轉讓出售自己想看的演唱會門票，對方稱雖然搶到了票，但是有急事沒法去看。雙方商定價格後，賣家引導其進入一個「交易平台」，一番操作後「交易平台」的後台出現一個QRcode，「賣家聲稱只需要掃碼付款，便可以拿到門票，而在我掃碼支付500元後，頁面卻顯示『出票失敗』。」





▲周小姐先轉帳500元人民幣。（圖／翻攝自澎湃新聞）

周小姐表示，錢付了票卻沒有出來，賣家告知她由於銀行卡被凍結，導致門票無法正常轉讓，需要進行「解封」操作後，才可以正常出票。

求票心切的周小姐根據對方要求，登錄所謂的「客服網站」，並往對方發來的所謂「安全帳戶」中，轉帳15.8萬元用於解凍。

▲詐騙集團看準，粉絲求票心切的心理。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

就在完成轉帳後，周小姐才回過味來，聯想到之前聽過的反詐宣傳，懷疑自己遭遇了詐騙，立刻報警。警方立即啟動緊急止付機制，進行快速攔截，最終成功止付，及時阻止了資金的進一步流失。

警方也提醒，來路不明的QRcode切勿掃描，演唱會門票慣用術語「銀行帳戶被凍結」、「聯繫官方客服處理下」等，大眾應提高警覺，切勿上當受騙。