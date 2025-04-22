AI模仿女兒聲音借錢　屏東內埔警阻詐...救回她60萬血汗錢

▲內埔警方阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓婦人接獲女兒訊息，指手機遺失更換電話號碼，並要求她加入新的LINE好友，接著又說急需用60萬元，請她匯款，行員發現有異，聯絡內埔警分局員警拆穿騙局，成功阻詐。

內埔警分局內埔所警員徐敬堯、鍾畇青，日前執行巡邏勤務接獲轄區內埔農會行員通報，疑有民眾遭到詐騙，請警方到場處理。

員警到場後查知，70歲黃姓婦人接到女兒來電表示，手機遺失，已換過新電話號碼，要求她加入新的LINE好友，接著又說急需用錢。

她聽到電話另一頭的聲音與女兒相似，不疑有他，按照對方指示，到內埔農會臨櫃匯款60萬元，到對方指定之帳戶。警方向她表示，這是行之有年的假親友詐騙手法，現在已經進化到用AI錄製模擬人聲，模擬出來的聲音幾乎與本人一模一樣，並會利用被害人恐懼心理，使人更加容易落入圈套，最後成功阻詐新臺幣60萬元。

內埔分局長郭譯隆表示，詐騙手法日新月異，隨著科技的進步，已經可以利用AI仿製人聲，使民眾更容易落入詐騙陷阱。為防堵假親友類型詐騙，建議民眾可以加強社群媒體隱私設定、阻擋陌生來電、設定家人間共同的暗號等等方法避免受騙。遇到任何問題請立即撥打165或110尋求警政單位的協助。