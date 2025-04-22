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詐騙無孔不入！花蓮男墜臉書投資陷阱　警跨區逮車手頭與共犯

▲花蓮男誤入血本無歸 警跨區破獲詐騙集團。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮男誤入投資陷阱，警跨區破獲詐騙集團。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、郭世賢／花蓮報導

花蓮縣一名林姓男子因誤信臉書上的假投資廣告，將多年積蓄投入虛擬貨幣，最終血本無歸。花蓮縣警察局接獲報案後立即組成專案小組展開調查，並於今年1月在吉安地區逮捕陳姓女車手。隨後持續溯源追查，終於在今年4月於台北市南港區，拘捕林姓車手頭在內的4名詐騙集團成員，查扣作案用手機及現金等證物，全案依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》移送花蓮地檢署偵辦。

▲花蓮男誤入血本無歸 警跨區破獲詐騙集團。（圖／記者王兆麟翻攝）

據了解，花蓮縣警局在接獲被害人報案後，隨即由刑事警察大隊科技偵查隊、偵二隊會同吉安分局偵查隊成立專案小組偵辦，今年1月先行查獲負責提款的陳姓女車手。警方不斷追查資金流向及上下游共犯，並在花蓮地檢署指揮下，聯合刑事警察局偵查第二大隊第三隊、桃園市警局八德、龜山、大溪等分局，於今年4月展開聯合行動，在台北市南港區成功拘捕主嫌林姓男子及共犯3人，現場查扣作案用手機4支與不法所得新臺幣5,400元。

花蓮縣警局長陳百祿指出，警方近年來持續打擊詐欺犯罪，並積極推動反詐騙宣導，但詐騙手法日益翻新，除透過LINE、Facebook等社群平台假冒投資、網拍，甚至仍有假冒親友詐財等傳統手法，令人防不勝防。他呼籲民眾務必謹記「一聽、二掛、三查證」的原則，遇到可疑情形即刻停手，並透過正當管道查證。他也提醒，若民眾有任何疑似詐騙的疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線，或撥打110向警方報案查證，共同守護財產安全。

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