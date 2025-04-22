　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國民奶奶譚艾珍永康現身說法　揭詐騙陷阱！400人塞爆演藝廳

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「國民奶奶」譚艾珍22日上午親自蒞臨台南市永康區社教中心，以過來人身份現身說法，向民眾分享自己曾遭假檢警詐騙的經歷，並鼓勵大家勇敢報案、提升警覺。活動吸引超過400人參與，演藝廳座無虛席，氣氛熱烈。

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

譚艾珍2023年曾一度誤信詐騙集團的假檢警話術，差點再度受騙，所幸警方及時發現阻止，才成功避免損失擴大。她因而毅然決然投入反詐宣導，發起「反詐巡迴列車」，希望用自身經歷喚起民眾警覺。

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

22日上午9時許，反詐巡迴列車駛進永康區社教中心2樓演藝廳，在永康分局與永康區公所共同合作下，活動順利展開。台南市永康區長李皇興得知活動訊息後大力支持，除動員區公所全力協助，並提供最佳場地資源。

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場爆滿，主辦單位甚至臨時加開4樓座位，仍抵擋不住民眾熱情。不少人慕名前來，只為一睹譚艾珍風采。她在台上語重心長分享受騙經歷，提醒民眾：「詐騙集團會利用人性的恐懼與信任，要多一分懷疑，才能少一分損失。」

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

壓軸的有獎徵答環節，由譚艾珍與永康分局長顏勤峰聯手出題，民眾踴躍舉手搶答，答對者還可獲得精美禮品，整場活動笑聲與掌聲不斷。

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顏勤峰分局長表示，現今詐騙手法層出不窮，從假交友、假投資、假檢警到網購詐騙，民眾只要遇到可疑狀況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證。他也感謝譚艾珍勇敢站出來，用實際行動守護更多民眾財產安全。

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美債倒債？專家曝「影響更勝2008金融危機」　股市重挫7成
家寧一家4口遭約談　「獨漏哥哥」原因曝
兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大
快訊／雙罷劫領銜人15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分
快訊／女赴越南旅遊染麻疹！傳給同事　接觸者235人
王大陸結訓分發北市府　社會局「幫送公文」表現正常
快訊／康橋16歲學生昏迷指數3　有生命危險
快訊／康橋7學生遭撞　校方緊急發聲
「2男車內吻1女」畫面太激！尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025國際佛誕文化節　藝人林葉亭擔任一日親善大使

國民奶奶譚艾珍永康現身說法　揭詐騙陷阱！400人塞爆演藝廳

玉山國家公園招募114年解說及保育志工　5／1-31開放報名

台中車站街友倒地睡垃圾滿地挨轟　社會局：會加強宣導

江蕙攜手全聯捐醫療設備　助新營醫院提升急救照護量能

9國代表齊聚台南　黃偉哲盼跨國合作提升登革熱防疫量能

連10年挺白沙屯媽祖進香　台塩首推粉紅超跑聯名水吸睛登場

耕耘台南學術沃土　獎助台南研究出版計畫徵件倒數中！

「偵查中律師辯護權的合法行使範圍」研討會　台中場反應熱烈

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工　毒災應變隊漏夜監測濃度

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

2025國際佛誕文化節　藝人林葉亭擔任一日親善大使

國民奶奶譚艾珍永康現身說法　揭詐騙陷阱！400人塞爆演藝廳

玉山國家公園招募114年解說及保育志工　5／1-31開放報名

台中車站街友倒地睡垃圾滿地挨轟　社會局：會加強宣導

江蕙攜手全聯捐醫療設備　助新營醫院提升急救照護量能

9國代表齊聚台南　黃偉哲盼跨國合作提升登革熱防疫量能

連10年挺白沙屯媽祖進香　台塩首推粉紅超跑聯名水吸睛登場

耕耘台南學術沃土　獎助台南研究出版計畫徵件倒數中！

「偵查中律師辯護權的合法行使範圍」研討會　台中場反應熱烈

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工　毒災應變隊漏夜監測濃度

2025國際佛誕文化節　藝人林葉亭擔任一日親善大使

惡男找前妻摩鐵仙人跳！狂扁無辜男+打斷腿　還勒索他老母

慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死「高雄就有12人」　震驚5數據曝

她收同事餅乾沒做「1事」竟被討厭！一票人爆共鳴：職場交際好煩

總預算解凍條件嚴苛　行政院將對總預算、財劃法提覆議

新光三越史上最高母親節回饋4／24登場　回饋10%起跳

2025 Coachella名人造型一次看　Rosé、Lisa、Jennie團魂爆發

美債倒債？專家曝「影響更勝2008金融危機」　股市重挫7成

黑狗半夜發情亂衝　女騎士撞上「人狗雙亡」！飼主切割被打臉

全家人擠一間房！高中妹怨「我他X的都睡客廳」　網友吵翻了

2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

地方熱門新聞

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工

台中車站街友倒地睡、垃圾滿地挨轟　社會局：會加強宣導

江蕙攜手全聯捐醫療設備助新營醫院提升急救照護量能

連10年挺白沙屯媽祖進香台塩首推粉紅超跑聯名水登場

國民奶奶譚艾珍永康現身說法揭詐騙陷阱！

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

全齡社宅啟動！蘆洲公有停車場開工

玉山國家公園招募解說及保育志工　5/1起開放報名

耕耘台南學術沃土獎助台南研究出版計畫徵件倒數中！

黃偉哲盼跨國合作提升登革熱防疫量能

台東部落地球日一日遊　跨越語言的交流

「偵查中辯護權之定位與範圍」研討會　台中場反應熱烈

電音派對E-TIYALAND　熱力引爆台東森林公園

更多熱門

相關新聞

北投波麗士前進校園開講曝6大詐騙陷阱

北投波麗士前進校園開講曝6大詐騙陷阱

詐騙無所不在！北市北投分局為打造友善無毒校園，特別由永明派出所進入國立台北護理健康大學，針對運動保健學系大一至大四學生舉辦「反詐騙、交通安全暨犯罪預防」講座，以深入淺出的方式揭露詐騙陷阱，提醒師生提高警覺、防範未然。

被騙415萬又遭盯上　她1招釣出車手

被騙415萬又遭盯上　她1招釣出車手

快訊／七旬獨居翁熱愛數學　抱走億元大樂透

快訊／七旬獨居翁熱愛數學　抱走億元大樂透

連3天「收到3字訊息」驚呆了！　醫火速截圖：提高警惕

連3天「收到3字訊息」驚呆了！　醫火速截圖：提高警惕

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡

關鍵字：

國民奶奶譚艾珍永康現身說法詐騙陷阱

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面