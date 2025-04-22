國民奶奶譚艾珍永康現身說法　揭詐騙陷阱！400人塞爆演藝廳

▲譚艾珍親臨永康社教中心演藝廳，以自身經歷呼籲大家遠離詐騙陷阱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「國民奶奶」譚艾珍22日上午親自蒞臨台南市永康區社教中心，以過來人身份現身說法，向民眾分享自己曾遭假檢警詐騙的經歷，並鼓勵大家勇敢報案、提升警覺。活動吸引超過400人參與，演藝廳座無虛席，氣氛熱烈。

譚艾珍2023年曾一度誤信詐騙集團的假檢警話術，差點再度受騙，所幸警方及時發現阻止，才成功避免損失擴大。她因而毅然決然投入反詐宣導，發起「反詐巡迴列車」，希望用自身經歷喚起民眾警覺。

22日上午9時許，反詐巡迴列車駛進永康區社教中心2樓演藝廳，在永康分局與永康區公所共同合作下，活動順利展開。台南市永康區長李皇興得知活動訊息後大力支持，除動員區公所全力協助，並提供最佳場地資源。

活動現場爆滿，主辦單位甚至臨時加開4樓座位，仍抵擋不住民眾熱情。不少人慕名前來，只為一睹譚艾珍風采。她在台上語重心長分享受騙經歷，提醒民眾：「詐騙集團會利用人性的恐懼與信任，要多一分懷疑，才能少一分損失。」

壓軸的有獎徵答環節，由譚艾珍與永康分局長顏勤峰聯手出題，民眾踴躍舉手搶答，答對者還可獲得精美禮品，整場活動笑聲與掌聲不斷。

顏勤峰分局長表示，現今詐騙手法層出不窮，從假交友、假投資、假檢警到網購詐騙，民眾只要遇到可疑狀況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證。他也感謝譚艾珍勇敢站出來，用實際行動守護更多民眾財產安全。