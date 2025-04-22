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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」持續在政壇發酵，面對藍內部態度不明，而民眾黨態度則是婉轉拒絕，外界高度關注今（22日）上午藍白在野峰會時，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌態度會不會再改變。但黃國昌強調，「倒閣救不了台灣」，更無法解決想要專制獨裁力量的總統賴清德。

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

「把民主還給台灣」在野領袖峰會於22日上午9時30分登場，會議主軸聚焦於「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。

在兩黨主席結束會談後，有媒體提問，「倒閣」會不會是藍白合作選項？且藍青年成立的「新共和通訊社」還向小草發公開信，希望可以支持倒閣？黃國昌表示，從剛剛整個論述說明過程中，相信所有台灣人民心裡都非常清楚，「倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決現在真正想要的專制獨裁力量，就是賴清德」。

黃國昌指出，對於賴清德而言，自己曾經公開說過，卓榮泰是隨時一個可割可棄的對象，大家應該真正要認真思考的事情，是怎麼樣抑制賴清德繼續專制獨裁下去，「我們要思考的事情是，怎麼繼續從國會發揮在野最強監督力量，不要讓民進黨為所欲為，不要讓民進黨選輸就翻桌，更重要的事情是要結合所有台灣民間力量，一起站出來捍衛民主自由。」

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