若426遊行後定調倒閣？　柯建銘酸藍白不敢：最快5月5日投不信任案

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安「倒閣說」持續發酵，國民黨主席朱立倫日前稱，倒閣從來都是選項，但談倒閣是要「倒總統賴清德」，非針對「稻草人」行政院長卓榮泰；民眾黨主席黃國昌也多次重申，民眾黨立場是總統也要辭職，全面重選。而兩位黨主席今（22日）也舉行在野高峰會談。對此，民進黨團總召柯建銘表示，二位空心主席可能電影看太多。另外倒閣提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之，換言之，若426本週末大遊行放大絕，最快下週二程序委員會提出，最快5月5日投不信任案。

柯建銘表示，自我膨脹、兩個無腦、無憲法常識、無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議之川普與習近平，可能電影看太多了吧。全程直播，就是向全世界宣告兩個空心主席如何自High，藍白兩黨「卸世卸眾」，二位空心主席，不只法盲、理盲、憲法盲還是不折不扣的義和團式的土流氓。

柯建銘直言，不信公義喚不回不容憲法盡成灰，憲法是國家根本大法，藍白兩黨不能站在憲法對立面，在野黨大張旗鼓、敲鑼打鼓、虛張聲勢、粉墨登場、所求為何？藍白眼見，大罷免、大民意、大反共、大格局、大成宮，節節勝利銳不可擋，兩黨慌了、怕了、急了、倒了。

柯建銘指出，藍白426大遊行後提倒閣，是白癡行為，為擋大罷免大成宮，有媒體今天社論號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡，這是大錯特錯簡直飲鴆止渴，倒閣有正當性合憲法，但藍白不敢，大罷免不邪惡，是善良有良心的反共行為。

對於倒閣，柯建銘表示，參閱憲法增修條文第三條第二項第三款，不信任案（倒閣）提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之，換言之，426本週末大遊行放大絕，是無用的白虎湯大登場而已，3天冷靜期，2天內投票，最快下週二程序委員會提出，最快5月5日投不信任案。