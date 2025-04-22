黃國昌點頭了！出席426國民黨凱道集結　「這是人民的主場」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨、民眾黨今（22）日舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，朱立倫和黃國昌兩位在野黨主席首度會談。朱立倫公開邀請黃國昌26號一起上凱道集結，向民進黨政府抗議，「台灣的民主要找回來，就是要戰獨裁！讓獨裁者下台！」而黃國昌也當場允諾出席，一起發出人民的怒火，清楚讓民進黨知道台灣人不想變成現在這樣，

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫表示，26號上凱道不是國民黨人的心聲而已，而是人民的心聲，希望反對綠共當頭，邀請黃國昌26日一起來，這是民眾的主場，國民黨、民眾黨、台灣人，只要是為了台灣民主，尤其是當前面對美債危機、關稅危機，人民都沒辦法接受賴清德，民進黨只要自己專政、自己多數，選輸了就推翻就要重選，就要罷免，賴清德可以找到任何一個民主國家跟台灣一樣嗎？我接見的每一個外國人都對此很訝異，台灣的民主要找回來，就是要戰獨裁！讓獨裁者下台！

黃國昌回應，謝謝朱立倫的邀請，26號的集結不是任何政黨的主場，是人民的主場，相信所有生活在這塊土地上的台灣人，爭取到的自由民主、法治人權，都不希望被任何政黨的私心而摧毀，自己會代表台灣民眾黨參與26號的集結，也邀請所有守護台灣民主的人民一起上街，一起發出人民的怒火，清楚讓民進黨知道台灣人不想變成現在這樣，