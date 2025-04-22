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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

應對美關稅黃國昌籲設溝通平台　結合各界提「民間版衝擊影響評估」

 

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今（22日）上午見面，針對美國高關稅政策，黃國昌喊話中央必須做到2件事情，包括一定要遵守談判底線，條件不可低於主要貿易競爭對手，以及要求台美簽訂FTA；另黃國昌也拋出藍白攜手創造平台，廣納地方政府首長、產業界代表、勞工代表、學者專家，並舉例可找前台大校長管中閔，提出民間版的衝擊影響評估。

「把民主還給台灣」在野領袖峰會於22日上午9時30分登場，會議主軸聚焦於「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，黃國昌今身穿黑藍色直條紋西裝、繫淺藍色領帶，並依照慣例別上中華民國國旗、象徵前黨主席柯文哲的「KP」徽章，而朱立倫則穿深藍色西裝、繫亮藍色領帶，佩戴中華民國國旗。兩人開場先握手，並由朱立倫先上前與黃相擁。

針對美國高關稅議題，黃國昌致詞時表示，非常令人遺憾的是，當人民面對這麼大衝擊的時候，大家看到的民進黨政府至今沒辦法提出衝擊影響評估，這件事情為什麼非常重要，因為當中央沒有負起責任做出各產業、各不同領域勞工、一般市井小民在生活上所面對的衝擊，並提出評估報告時，「這個國家到底要如何知道問題發生在哪裡？負面衝擊發生在哪裡？什麼樣的部門、產業、類型勞工，甚至是最辛苦的農漁民朋友，接下來將面對什麼樣挑戰？」

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

黃國昌說，另面對川普政府陰晴不定的高關稅政策，台灣政府是不是能夠站在人民角度爭取最大利益？正因如此，當民眾黨永遠把政黨利益之前的時候，希望能邀請國民黨的朋友，在朱立倫帶領之下，共同監督、督促政府4件非常重要的事情。

黃國昌強調，過去民進黨在野時告訴台灣社會，重要經貿談判不是等政府談完後，帶回來告訴台灣人民要照單全收，前總統蔡英文也曾跟台灣社會說，不是談判後的監督而已，事前談判前、事中談判過程中，都必須要有民間社會參與跟國會監督，因此面對重大變局時，所有在野陣營要結合民間社會提出共同主張和訴求。

黃國昌提出必須做到的2件事情，第一「一定要遵守談判底線」，台灣接下來面對美國高關稅，絕對不可以條件低於主要貿易競爭對手，包括日本、韓國，否則對台灣經濟造成的衝擊將是毀滅性的，未來不管每年再補貼多少錢，恐怕都無法挽救台灣產業所造成的負面衝擊。

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌指出，第二，當政府面對美國政府談判時，所有人民當政府的後盾，絕對不可以只是片面地接受，必須要求美國把台灣當成重要的民主盟友，任何經濟、國際經貿禁不起的就是陰晴不變的高變風險，因此應該要求台灣跟美國之間簽訂FTA，共同在野政黨做執政黨最堅強後盾。

此外，黃國昌也稱，當政府無心、無能提出衝擊影響評估時，國民黨、民眾黨可以攜手合作創造一個平台，廣納稍早朱立倫說的地方政府首長，例如盧秀燕所處的台中市，是台灣精密機械非常重要的生產重鎮，引進台灣之光的傳產都在台中市，相信盧一定有非常清楚的掌握；張善政所處在的桃園市更是台灣高科技重鎮；蔣萬安、侯友宜在過去這段時間中，也都非常認真的搜集產業意見。

黃國昌強調，民眾黨這段時間拜訪非常多產業、聆聽心聲，所以當執政黨沒能力負責任提出衝擊影響報告，「執政黨不做的，在野黨來做，執政黨沒能力做的，在野黨團結台灣社會一起來做，我們共同打造一個平台，結合地方縣市首長、產業界代表、勞工代表、重要學者專家，讓這些聲音都可以進來，我們提出民間版的衝擊影響評估。」

黃國昌認為，此「民間版衝擊影響評估」不是只做一週、一個月，應該是on going持續性的，第一階段可以以半年為期，把重要地方首長、產業界代表、勞工代表、學者專家都納入平台，共同找一個在社會上受信任且有專業、實務經驗者，甚至曾帶領國家面對經濟為局的人，例如前台大校長管中閔，「當執政者目前已不負責任，面對這麼重大變局，竟然還在國內找敵人、創造台灣的對立衝突時，兩大在野黨應該共同間負起責任，共同回應人民的期待。」

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

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