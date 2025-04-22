藍委被罷免「民眾黨不會坐視不管」　黃國昌：不可讓執政者為所欲為

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」引發熱議，但民眾黨主席黃國昌今（22日）與國民黨主席朱立倫見面時，強調「倒閣救不了台灣」。至於會不會協助被罷免的藍委？黃國昌回應，自己說過「民眾黨不會坐視不管」，不僅是為國民黨一些非常認真卻被莫名其妙發動罷免的立委抱不平，還有不可以讓執政者為所欲為，倘若綠在國會是少數都為所欲為，若再拿回國會多數，台灣將變成什麼樣的地方？

「把民主還給台灣」在野領袖峰會於22日上午9時30分登場，會議主軸聚焦於「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。會後媒體提問，「倒閣」會不會是藍白合作選項？黃國昌回應，從剛剛整個論述說明過程中，相信所有台灣人民心裡都非常清楚，「倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決現在真正想要的專制獨裁力量，就是賴清德」。

黃國昌指出，對於賴清德，自己曾經公開說過，卓榮泰是隨時一個可割可棄的對象，大家應該真正要認真思考的事情，是怎麼樣抑制賴清德繼續專制獨裁下去，「我們要思考的事情是，怎麼繼續從國會發揮在野最強監督力量，不要讓民進黨為所欲為，不要讓民進黨選輸就翻桌，更重要的事情是要結合所有台灣民間力量，一起站出來捍衛民主自由。」

媒體追問，倘若倒閣不是選項，那民眾黨如何協助被罷免的藍委？黃國昌說，自己多次公開說明過，罷免制度是針對「特定不適任的立委」所展開的行動，「什麼叫特定不適任立委？上班根本不來上班、開會根本不來開會、開會時不是站在人民立場監督政府，是極盡所能的在護航，且為護航不惜造謠，這才是不適任的立委」。

黃國昌強調，罷免制度何時成為少數總統選輸後翻桌的工具？這種無差別式的全面濫用罷免制度，想讓綠重新可以回到一黨專政的路，「這件事情我已經公開說過很多次，民眾黨不會坐視不管，因為我們在看待這件事情價值時，不僅是為了國民黨一些非常認真、但莫名其妙被發動罷免的立委抱不平，還有更高的價值，就是不可以讓執政者為所欲為」。

最後，黃國昌喊話，所有媒體、網路上的朋友請靜下來思考一件事，「如果當民進黨在國會是少數時，都已經為所欲為、恣意濫權到這種程度，若讓民進黨再拿回國會多數，台灣會變成什麼樣的地方？」