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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力推法庭直播、妨害司法公正罪　黃國昌喊拚三讀：讓違法濫權無所遁形

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是。會中談到「司法改革」，黃國昌表示，在起身對抗的同時，他們所想的是其他人未來不應該再遭受這樣的待遇，也將推動法庭直播，只有讓陽光照進司法，才可以讓違法濫權無所遁形。他也強調，過去民進黨政客將手伸進司法，上個會期他跟藍委已經推動妨害司法公正罪，希望這會期一起努力完成三讀，讓掌握權力的民進黨知道，當你把黑手伸到司法時是要付出代價的。

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌表示，去年8月30號賴清德控制的檢調帶走了他們的柯文哲主席，當台北地檢署衝進了台灣民眾黨的中央黨部大肆搜索，他們曾經發出最沉痛的控訴，今天如果連台灣民眾黨的中央黨部都可以搜，賴清德還有哪裡不敢搜？如果今天連曾經跟賴清德一起競選總統的柯文哲主席都可以被帶走押起來，請問還有誰不能被帶走、被押起來？

黃國昌表示，去年9月5號當台灣民眾黨在濟南路聚會時，清楚的跟台灣民眾報告「今天柯文哲明天任何人」，大家在追求的司法正義，不是任何個人的司法正義，而是應該屬於台灣人民的司法正義，過去這幾個月，台灣民眾黨上上下下面對賴清德透過所控制的檢調與特定媒體，黨檢媒三位一體，目的非常清楚，關押柯文哲、摧毀民眾黨，面對這種高壓獨裁式的打壓，台灣民眾黨沒有退卻半部，他們站在第一線，跟這個綠色恐怖政權對抗，他們站在第一線，希望為台灣人民找回司法正義。

談到法庭直播，黃國昌說，在起身對抗的同時，他們所想的也是其他人未來不應該再遭受這樣的待遇，也因此台灣民眾黨在立法院將推動法庭直播，為什麼要法庭直播？什麼時候遇到一個檢察官竟然可以用黑道威脅的口氣說「如果以為這樣可以呼嚨過去，就來試試看」，請問這到底是黑道打手，還是法治國家的檢察官？只有讓陽光照進司法，才可以讓司法體系的違法濫權無所遁形。

黃國昌再說，針對社會重大矚目的案件進行法庭直播，本來就在2017年的司改國是會議的議程上，想請教民進黨政府2017年的開完的司法國是會議以後，跳了多少票？司法不僅沒有改革，還繼續在走回頭路，因此他們信念一樣，執政黨不做的，在野黨做，執政黨不想推動的改革，由在野黨推動改革，把民主法治還給台灣人。

黃國昌提到，民眾黨跟國民黨立院黨團夥伴合作，完成了吹哨者保護法的立法，吹哨者保護法是民進黨提出的政見，是民進黨所開的司改國是會議的內容，但八年過去了，大家只聽到民進黨在研議，現在台灣社會的年輕人都知道研議兩個字，等於就是沒有要做，如果去年國會是民進黨控制過半的話，今天會完成吹哨者保護法的立法嗎？自己跟大家保證，絕對不可能。

黃國昌批評，當掌握了行政權的賴清德，一心一意只想搞一黨專政獨裁的時候，守住國會非常重要，不僅僅是發揮在野監督的力量，更是要幫台灣人民完成大家期待已久，民進黨曾經承諾卻不斷跳票的改革，也因此在強力監督下，他們不希望讓司法檢調繼續成為民進黨鷹犬的同時，他們也應該推動制度的改革，所以他們在立法院提出了法庭直播的修法，讓所有社會重大矚目的案件攤在陽光下。

談到妨害司法公正罪，黃國昌指出，他們對於過去民進黨政客大喇喇將手伸進司法，他們更是深惡痛絕，相信大家都還記得當初柯建銘是怎麼關說司法的，當初民進黨執政以後，法務部長邱泰三是怎麼關說司法的，掌握權力的政治人物，是可以這樣肆無忌憚的把手伸進司法裡面去，告訴檢察官不要上訴，為特定權貴開脫，台灣人沒辦法接受。

黃國昌強調，但台灣司法的荒謬是什麼，當政治力公然介入司法時，根本不構成犯罪，「妨害司法公正罪」也是2017司改國是會議的決議，到目前沒有完成立法，上個會期自己很高興，跟國民黨的羅智強與吳宗憲委員在司法法制委員會，他們一起推動妨害司法公正罪，他也希望在這個會期可以跟國民黨的朋友一起努力完成三讀，讓掌握權力的民進黨知道，當你把黑手伸到司法時，是有法律責任，是要付出代價的，這個正是現在在野黨除了監督政府以外，也應該為台灣社會跟跟共同的未來，完成法制上的改革，他們為的不是柯文哲，是每一個台灣人都不應該遭受這樣的對待。

最後，黃國昌說，最近發生在國民黨的遭遇，台灣民眾黨感觸非常深刻，這是他們過去八個月的日常，但容他引用柯文哲主席上次出庭所講的最後一句話「這塊土地還值得我們共同努力，讓我們一起共同努力」。


 

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