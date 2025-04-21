轉發女人也能幹男人！詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

▲楊舒雅新歌提到「女人也能幹男人」。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「419拒絕統戰守護台灣」狂吸破4萬民眾聚集凱道，並高喊反舔共，其中饒舌歌手楊舒雅現嗆辣唱出「女人也能幹男人」，遭網友抨擊沒水準。沒想到，多次語出驚人的國民黨桃園市議員詹江村竟稱，過去社運場合，一直都是約砲聖地，還有好色女性在社運現場狩獵，並狠酸「一邊搞大罷免，一邊搞一夜情。」

詹江村在臉書轉發楊舒雅挨轟的新聞，接著稱大驚小怪，還爆料「過去社運場合，一直都是約砲聖地，有多少好色女性，穿著社運外衣，在社運現場狩獵，多少男大生，在社運會場，成為他們手中的獵物。」

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詹江村說，尤其已經結婚生子的社運少婦，更是社運界的情場聖物，不要以為已經結婚了，儘情享受魚水歡，又不用負責任，反而是炙手可熱一夜情的珍品。

最後，詹江村還譏笑這些社運女性，「他們老公反正喜歡綠色嘛！穿綠衣帶綠帽，也是必然。否則這首歌，怎麼會在社運場合，那麼受歡迎，還可以獲得補助！一邊搞大罷免，一邊搞一夜情，可精彩的呢！」

▲詹江村再度語出驚人。（圖／記者沈繼昌翻攝）



事實上，台大嘻研社出身的楊舒雅419登台表演時，帶來今年2月發行的作品《Rule男Freestyle》，歌詞寫道「女人也是性的主體，女人也能幹男人」、「還要幹破你那玻璃睪丸，讓你兄弟都扶你」、「憑那根爛屌辦的屁眼派對真是一般」等等。

對於歌詞被抨擊一事，楊舒雅在IG限動反擊，「好無聊，但為什麼我每天必須面對這些？怎麼就不會有媒體報導那些整天X女的男饒沒水準？那些說『怎麼會有女性把性詞彙掛在口中，好驚人』的，怎麼就沒人會說『男性把性詞彙掛在口中好驚人』？當男生好爽哦！」

該則限動中，被問及近期有看到什麼「厭女詞彙」？楊舒雅字裡行間充滿的無奈回應，「對我來說遭遇的已經不僅僅是詞彙了，而是一整個情景，這更難以辨別，但算了，轉過身還是繼續戰鬥。」