認「基層支持倒閣」　李彥秀：朱立倫已有跟立委、縣市長溝通

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安上週喊出推動「倒閣」重選立委，使得連月來只是空談的倒閣，又在藍營內部掀起激辯。國民黨立委李彥秀今（20日）表示，黨內第一次面臨罷免的挑戰，基層對倒閣也有一定的支持度，但最重要的是整個黨的戰力如何，未來的做法是變動的、隨時調整，目前黨主席朱立倫已私下和個別委員溝通，策略隨時變動。

李彥秀出席松山慈祐宮媽祖聖誕三獻大典活動，被問到跨區參加活動跟蔣萬安合體時表示，慈祐宮所在地跟南港交界，很多信徒常會來，中央、地方本來就是合體的，立委在中央爭取建設、溝通，對蔣萬安推動市政都會比較順利；5名黨籍立委長期跟蔣萬安在市政議題上，每一天都有群組在溝通，若是市府有需要配合或協助的，「台北隊一個都不會缺席。」

對於蔣萬安拋出的倒閣，李彥秀指出，個別委員都是第一次面臨大罷免的挑戰，大罷免門檻只有25%、非常低，等於選上立委要被少數25%左右，除了霸凌之外，有可能被罷免成功，是非常大的挑戰；黨內各委員私底下對各種狀況都有溝通，個別委員面臨的狀況也不盡然相同，黨內高層會因應接下來的變化做溝通討論。

李彥秀提到，大罷免是黨內第一次遇到，黨內或基層民意對倒閣也有一定的支持度，大罷免或是倒閣，除了個別委員的想法之外，最重要的是整個黨未來戰力如何；包括民進黨、民意都是變動的，黨的做法也是變動的，隨時做調整，朱立倫已有跟各縣市首長、個別委員溝通。

李彥秀說，罷免投票會到8月份，這幾天民進黨除了大罷免、大約談、大搜索，把台灣變成一個獨裁的國家，不能對罷免低頭，更不能對獨裁屈服，台灣不能只有塔綠班的聲音，呼籲總統賴清德、行政院長卓榮泰及各部會首長應到基層多多走動，聽聽不同的聲音。