藍縣市首長表態參與426凱道集會　民進黨：挺造假、自打臉？

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對近日多位藍營執政縣市首長，多表態參與26日由國民黨所發起的凱道集會，民進黨發言人吳崢20日指出，國民黨罷免連署造假，是連自己人都承認的事實，中廣董事長趙少康、高雄雙罷劫負責人徐尚賢都說連署是抄名冊，他反問，難道這些承諾要參加26日國民黨凱道集會的藍營地方首長們，是要去「挺造假、自打臉」嗎？

吳崢表示，這段時間總統賴清德與行政院長卓榮泰所率領的行政團隊，為應對美國關稅議題，每天除了積極研擬與美國貿易談判的對策，規劃國內產業衝擊影響後的援助政策，更以行動下鄉展開多場的產業傾聽之旅，無非就是在面對國際的經濟變局，做出萬全的準備，守護台灣的產業，更讓台灣能迅速在國際經濟變局中站穩腳步，搶得先機。

吳崢說，遺憾的是，在野黨雖然口口聲聲說要一同共赴國難，支持中央政府應對美國關稅議題的政策，卻說一套做一套，近來又開始攻擊政府，甚至帶頭作亂號召群眾攻擊司法，做出最壞的示範。

吳崢質疑，前些日子台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，才召開會議要與藍營執政縣市組聯盟，共同因應美國對應關稅，還誇口要辦對美產品採購會，如今看不到當初的承諾有任何進度，卻只看到蔣市長與張市長在17日晚間帶頭在北檢聚眾違法集會，不禁要問：「難道你們的採購會是辦在北檢門口嗎？」

吳崢質疑，國民黨罷免連署造假，是連自己人都承認的事實，中廣董事長趙少康、高雄雙罷劫負責人徐尚賢都說連署是抄名冊，連署造假需要嚴辦，更是去年底在立法院藍白聯手通過的選罷法修法，難道這些承諾要參加26日國民黨凱道集會的藍營地方首長們，是要去「挺造假、自打臉」嗎？

吳崢表示，藍營首長現在的種種行為，只是讓社會更加坐實國民黨內鬥嚴重、各懷鬼胎。在國家關鍵時刻，這些藍營地方首長，才是真正應該專心市政，為市民福祉著想的人。而不是每天各吹各的調，企圖內鬥卸責，只會政治算計而荒廢本業，甚至損害到市民的權益與安全，這都將不為市民朋友們所接受。