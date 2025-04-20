楊舒雅凱道高唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞曝！全場傻眼：沒水準

▲楊舒雅新歌惹議 。（圖／翻攝自楊舒雅IG）



記者施怡妏／綜合報導

台灣民間發起的「拒絕統戰，守護台灣」大會於19日在台北凱達格蘭大道舉行，儘管天氣炎熱，主辦宣布，現場已經湧入4萬民眾，饒舌歌手楊舒雅也登台表演，帶來代表作品《Rule男Freestyle》，歌詞嗆辣直言「女人也能幹男人」、「幹你三天不能走路」，引起網友質疑「這種內容在大庭廣眾開唱合理嗎？」

有網友在PTT發文，「凱道要飯演唱會也太恐怖了吧」，台大嘻研社出身的饒舌歌手楊舒雅登台表演，帶來今年2月發行的作品《Rule男Freestyle》，歌詞寫道「女人也是性的主體，女人也能幹男人」、「還要幹破你那玻璃睪丸，讓你兄弟都扶你」、「憑那根爛屌辦的屁眼派對真是一般」等等。

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原PO驚呼，「這種內容在大庭廣眾開演唱會，居然沒人制止？這就是我們國家的新一代台女？已經徹底瘋狂了吧」。

▲饒舌歌手楊舒雅。（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）



楊舒雅曾分享創作《Rule男Freestyle》的感想，嘻哈的本質一直是現實的映照，它從來不是憑空創造價值觀，而是把現實世界的種種不公、衝突、甚至醜陋的一面放大、鋪陳出來，「音樂裡的性別歧視，並不是嘻哈自己發明的，而是社會本身就存在這樣的問題」。她認為，焦點不該只放在嘻哈音樂該不該這樣寫，而是問「為什麼這些價值觀會在現實中流通？」這些歌詞背後的文化背景、成長環境，甚至產業結構，才是更需要被檢討的。

對此，網友也認為不太妥，「歌有夠難聽」、「這就是領國家補助寫出來的歌詞水準啦」、「大庭廣眾又是屁眼又是睪丸的」、「什麼歌，還要我的納稅錢補助」、「這不是word play吧，只是單純的沒水準」、「突然覺得藍白刪文化部宣傳預算，真他媽的棒」。但也有人讚「好兇好喜歡」、「這個反擊太漂亮又太帥了，超級喜歡」。

事實上，國民黨立委陳玉珍提案，刪除文化部補助公視的23億預算，嗆聲藝文界「丟掉那隻要飯的碗」。楊舒雅就直言，政府的補助本來就是音樂人可以使用的資源，「怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」