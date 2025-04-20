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不再參與決策！「罷免羅明才」領銜人吳柏瑋宣布退出

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲凱道19日的「拒絕統戰，守護台灣」大會吸引許多民眾到場。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

全台大罷免行動仍在持續當中，「拒絕統戰，守護台灣」大會19日在台北凱達格蘭大道舉行。不過，罷免羅明才領銜人吳柏瑋突然宣布退出，並且解釋沒有出席反共遊行的原因，同時呼籲支持者們，「#罷免羅明才 #新店才有未來」。

以下為吳柏瑋臉書全文：

【領銜人是所有罷免支持者的擋箭牌，這樣就好】

關於419凱道集會，我並未受邀且未取得任何資訊，所以我也無從出席或參與，從這件事情來看，罷免羅明才的執行團隊與我已經完全無關，我也沒辦法為他們的決策做任何法律上的背書，但請大家持續支持第二階段罷免。

自今年3月8號我宣布脫離罷團起，依然有許多罷免相關資訊、建議、聯絡事項會到我手上，所以我也會將所得知的事情轉達給罷團，至於退出罷免團體的理由，當然除了我所說的健康因素外，起因是3月7日的罷團會議上一句「不用所有事情都讓領銜人參與決策」，讓我清楚現在已經成熟的罷團並不需要我，也因此我離開了罷團，我自認為已經把舞台蓋好了。

#當我無法參與決策 #那就是我離開的時刻

當時，面對二階的啟動我們需要討論領件當日的記者會進行方式，在我的立場而言，我認為「罷免羅明才」才是我們的主體，所以我提出希望自己舉辦記者會的想法，由於過去與「聯盟」的記者會，往往都只會聚焦在曹興誠創辦人的發言上，記者會難以讓罷免羅明才露出，所以我在會議上強烈建議要獨立舉行，但部分夥伴以「我們自己發沒有媒體會來」、「自己舉辦沒有人力」為由拒絕，但我始終無法理解與接受，為何參與聯盟的記者會就可以有足夠的人力，但自己舉辦卻不行。

而開會當下因為已近深夜，身體不適的我一邊休息一邊旁聽，就開始聽到罷團夥伴開始討論是否要「另外拉一個群組」進行決策後再告知我，這也就是我說橡皮圖章的由來。

我也在當日跟夥伴明確表示：「我認為現在的決策有問題我沒辦法負責，如果有人想要為這些策略負責，請告知我，我可以宣布退出，讓他當領銜人。」

對我來說，能夠成功罷免羅明才是我的主要目的領銜人是不是我根本不重要。

但我得到的回應是「領銜人無法更換，但你可以找另一群人來取代我們的運作，我會把我們的對話貼到組長群後退群，請你直接跟大家溝通。」

為了讓罷免能夠順利進行，我選擇退出。

#我無法陪伴陸戰志工 #我根本不在群組內

早在2月21日，我就被陸戰組的組長踢出了群組，原因是我解釋了陳永福事件的始末，然後我就被踢出去了，也就導致我在2月21日之後根本沒有辦法取得陸戰志工的第一手消息或是意見反映，我根本沒有辦法好好地陪著陸戰志工一起努力，所有的陸戰資訊都是由組長轉手而來。

所以這就是為什麼我幾乎沒出現在陸戰現場，因為我得知陸戰站點的時間，跟大家一樣，是看粉絲團才知道的。

#我會履行領銜人的義務 #罷免不能停

如果罷免第二階段順利成案，我一定會履行領銜人的義務將罷免的程序完成，所以請大家不要擔心，不要氣餒，一定要繼續罷免掉羅明才。

#最後

而我必須在這裡跟大家說聲抱歉。

我沒有辦法盡力陪伴大家，但能夠盡力當你們在法律上的後盾，我願意幫你們蓋下那最後的章，就像我開頭所說的，領銜人當個擋箭牌就好。

#罷免羅明才 #新店才有未來

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