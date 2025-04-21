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白宮再爆洩密！　國防部長分享「美軍空襲情報」給老婆、弟弟

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲赫格塞斯建立加密聊天室，和妻子、兄弟分享美軍對葉門的空襲細節。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

繼先前白宮官員誤將記者加入Signal聊天群組後，外媒再踢爆，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日又建立另一個群組聊天室，邀請他的妻子與弟弟加入，甚至分享了美軍3月對葉門胡塞（Houthi）武裝份子的空襲細節。

根據《美聯社》報導，知情人士透露，赫格塞斯近日在加密通訊軟體Signal上建立另一個群組聊天室，邀請他的妻子與兄弟加入，並分享了美軍3月對葉門胡塞武裝份子的空襲細節，而這些訊息內容與他稍早在另一個與川普政府高層官員的聊天群中分享的內容相同。

據《紐約時報》指出，這個名為「Defense 'Team Huddle'」的群組成員，包括赫格塞斯的妻子珍妮佛（Jennifer Hegseth），她過去曾任《福斯新聞》製作人，以及他的弟弟菲爾（Phil Hegseth），現於五角大廈擔任國土安全部聯絡人兼高級顧問。兩人近期還頻繁隨行出席高層國防會議，引發外界疑慮。

報導提到，這個Signal群組是赫格塞斯本人1月建立，也就是在他獲任命出任防長前。群組成員包含其私人與職場圈內十多位人士，除了妻子、弟弟外，還有其幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）、發言人帕內爾（Sean Parnell），以及兩位高階幕僚卡德威（Dan Caldwell）及塞爾尼克（Darin Selnick）。

此外，赫格塞斯是使用私人手機，而非政府配發的公務手機登入這個群組。紐時指出，赫格塞斯獲正式任命後仍持續讓太太、弟弟與私人律師留在群組，這無疑將進一步引發對他是否遵守安全規範的質疑。

紐時據兩名知情人士報導，赫格塞斯創的Signal群組原本僅用於處理行政或行程事務，平常不會用來討論軍事行動。然而他在同一天，於這個群組與另一包含國安高層的Signal群組中都分享了葉門行動的細節。

卡德威及塞爾尼克上週被指控洩密遭到解職，但發聲明否認有任何不當行為。

紐時報導，空襲葉門的前一至兩天，幕僚曾警告赫格塞斯勿在Signal群組中談論敏感軍事行動，赫格塞斯對此警告的回應不明。此外，也有數名幕僚建議他改以公務手機處理相關事務，但他始終沒這麼做。

事實上，最早建立聊天群組的是白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），當時的群組成員涵蓋多位內閣官員，而這段通訊紀錄之所以曝光，是因為《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）也被加入該群組。

《大西洋月刊》後來公開了該聊天內容，顯示赫格塞斯曾在群組中詳細列出美軍的武器系統與對伊朗撐腰的胡塞武裝發動攻擊的時間表。

Signal雖是市面上可取得的加密通訊軟體，但並未獲授權可用來傳遞國防敏感或機密資訊。儘管此舉已引發輿論譁然，但川普政府至今未對任何涉案官員採取懲處行動，如今再爆「家人群組」版本，預料將讓赫格塞斯面臨更大政治壓力與問責聲浪。

►美國「空襲葉門」洩密案延燒　法官下令：保留所有對話紀錄
►「記者誤入群組」提前2hrs揭美空襲計畫！　BBC整理洩密對話5重點
►誤加記者洩密釀禍　瓦爾茲傳惹怒川普「政途陷危」

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