「記者誤入群組」提前2hrs揭美空襲計畫！　BBC整理洩密對話5重點

▲美國航母杜魯門號15日受令對葉門發動空襲，不料最近卻有媒體爆料，相關計畫其實早在行動前2小時就已外洩。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）爆料，自己日前意外被加入政府高層討論空襲葉門計畫的加密群組，提前2小時得知了美軍對葉門反抗軍的攻擊計畫，武器配置、目標和行動時間也全被看光，引發國安疑慮。BBC最近重新梳理事件，整理了這起「國安事故」揭露的5大重點。

范斯質疑川普對歐洲的態度

高德柏格公開的截圖顯示，美方國安高層在討論空襲葉門的計畫時，副總統范斯（JD Vance）表示對美軍的行動有所保留，聲稱「我認為我們正在犯一個錯誤」。范斯指出，美國只有3%的貿易經由蘇伊士運河，但歐洲有40%的貿易依賴那條路線，因此美國砸大錢去轟炸葉門的舉動，更符合歐洲利益，而非美國。

范斯質疑，「我不確定總統是否意識到，這與他目前對歐洲傳遞的訊息有多不一致。」他強調，這場攻擊可能導致油價進一步飆升，建議軍方推遲一個月執行計畫。高德柏格在文章中提到，范斯的發言人後來給他發了一份聲明，強調川普和范斯「隨後就此事進行了談話，並完全達成一致」。川普自上台以來已多次對歐洲盟友表示譴責，敦促他們增加國防支出，並負起保護自身利益的責任。

「歐洲應該承擔代價」

討論中，范斯批評美國不應「再次替歐洲擦屁股」，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）回應「完全同意」歐洲不應繼續搭便車，白白受惠。另有一名自稱為SM的群組成員建議，美軍行動後應向歐洲與埃及索取回報，「如果他們不賠償呢？」該成員暗示，美國應確保自身獲得經濟利益。

襲擊發生後群組的反應

高德柏格報導，攻擊結束後，白宮國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）在群組傳送了「拳頭、美國國旗和火焰」3個表情符號，中東特使魏科夫（Steve Witkoff）則回以5個表情，包括「祈禱手勢、一隻秀肌肉的手臂和2面美國國旗」。國務卿盧比歐（Marco Rubio）與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也發表支持言論。

控制訊息：怪罪拜登

對於范斯擔心軍事行動與川普對歐洲的立場矛盾，國防部長赫格塞斯強調，美方應將訊息重點放在「拜登的失敗」與「伊朗資助恐怖活動」，以確保外界理解美國行動的正當性。過去，川普政府已多次譴責拜登對伊朗過於寬鬆，才令中東戰火不熄。

國會要求調查 川普否認知情

高德柏格誤入國安高層會議，並提前知曉美軍攻擊計畫一事曝光後，民主黨議員要求國會緊急調查將他拉進群組的國安顧問瓦爾茲。並未被加入討論群組的川普，在被記者問及此事時，聲稱自己「什麼都不知道」，但對瓦爾茲表示支持。國防部長則強調，「沒有人透過訊息洩露戰爭計畫」，似乎想撇清眾人的責任。