點名8項非關稅作弊手段！　川普：全球領袖主動向我求情

▲川普指出，已有多位世界領袖與企業高層主動向他求情，希望減免關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social發文表示，自他宣布對等關稅政策以來，已有多位世界領袖與企業高層主動向他求情，希望能獲得關稅減免。他也同時列出8項「非關稅作弊手段」強硬警告外國政府。

川普20日發文指出，自他宣布對等關稅政策，也就是「解放日」（Liberation Day）以來，許多世界領袖與企業高層都曾來找他，希望能在關稅上獲得一些減免，「很高興看到全世界都意識到我們是玩真的，因為我們真的很認真！」

他表示，過去幾十年來，其他國家對美國造成長期不公平的經貿打壓，美國如今將不再坐視不管，他們現在得設法補償這些錯誤，而這也不是一件容易的事，「我們必須重新打造我們這個偉大國家的財富，並且建立真正的互惠制度。」

除表明立場外，川普也在貼文中點名8項「非關稅作弊手段」（Non-Tariff Cheating），直指多國政府透過技術性或制度性設計，變相侵蝕美國利益，內容包括：

1.貨幣操縱（Currency Manipulation）

2.藉由增值稅制度進行變相關稅與出口補貼（VATs as tariffs and export subsidies）

3.以低於成本傾銷（Dumping Below Cost）

4.政府對出口產業進行補貼（Export Subsidies and Other Government Subsidies）

5.透過農業技術標準進行市場排除，例如歐盟禁止基因改造玉米（Genetically Engineered Corn）

6.技術門檻設限，如日本的「保齡球測試」（bowling ball test）

7.假冒品、盜版與智慧財產權竊取，每年造成損失超過1兆美元（Over $1 Trillion a Year）

8.透過轉運（Transshipping）手段逃避關稅

川普強調，這些行為是對美國的不公平競爭，未來將不再容忍，「至於那些想走最簡單路線的人——那就來美國，在美國投資、設廠吧！」