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巴菲特3招躲美股崩盤！　波克夏逆勢上漲15%

股神巴菲特（圖／路透社）

▲巴菲特執掌的波克夏投資公司截至4月11日股價年內漲幅達15.1%（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美股今年開局不順，科技股重挫、投資人信心動搖，標普500指數年內最大跌幅高達18.9%，科技股為主的那斯達克更慘，最大跌幅達23.9%。然而，股神巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏投資公司（Berkshire Hathaway）卻逆風高飛，截至4月11日股價年內漲幅達15.1%，不僅沒被大盤拖累，還大幅領先標普500達24個百分點，展現不敗傳奇的投資功力。

這波逆勢表現，與巴菲特一貫謹慎、長期的投資哲學密不可分。根據方正證券分析，他能躲過本輪股災，背後主要有三大策略：

一、逢高減碼　現金部位創29年新高

巴菲特2024年大幅降低股票部位，讓現金與現金等價物在資產配置中的占比升至1995年以來最高水準。此舉反映他對當前美股估值偏高的憂慮，也透露市場上已難找到具吸引力的投資標的。

二、危機時強化產業分散　風險控管再升級

儘管巴菲特過去偏好投資熟悉的領域，但面對潛在金融危機，他也會擴大布局，包括能源、可選消費、工業與醫療保健等板塊，藉此分散風險、提高投資組合的穩定性。

三、鎖定長期回報　大型資金轉向基礎建設與能源

隨著資金規模日益龐大，波克夏近年積極佈局能源與基礎建設領域，這類產業投資門檻高、回報期長，卻能提供穩健報酬，與伯克希爾長期資產配置策略高度契合。

事實上，波克夏今年股價創高，不僅來自投資部位表現，更受惠於實體經營業務的強勁成長。根據財報數據，波克夏2024年不含股票投資的營運稅前淨利達539億美元，年增23.6%，顯示旗下保險與多元產業的穩定獲利力，廣受市場肯定。

方正證券也提醒，地緣政治衝突、美國貿易政策不確定性、國際市場劇烈波動，以及歷史表現無法保證未來報酬，均可能對投資造成影響，投資人仍須審慎評估。

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