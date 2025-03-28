美國「空襲葉門」洩密案延燒　法官下令：保留所有對話紀錄

▲美國《大西洋月刊》總編輯意外被加入政府高層討論空襲葉門的Signal加密群組。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）意外被加入政府高層討論空襲葉門的Signal加密群組，引發國安疑慮。美國聯邦法官下令，美國總統川普必須保留所有群組內的對話紀錄。

綜合外媒報導，政府監督組織「美國監督」（American Oversight）向華府聯邦地區法院提起訴訟，主張川普政府高層將加密通訊軟體Signal的群組設定為幾周後刪除，這種「非法破壞聯邦檔案紀錄」的行為違反法律。

聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）對此作出裁決，命令總統川普（Donald Trump）國家安全團隊成員保存他們在3月11日至15日之間通過Signal訊息應用程式發送或接收的任何訊息。

博斯伯格法官在聽證會上表示，這項命令的目的是確保沒有訊息丟失，而不是裁定有不當行為。博斯伯格的臨時禁制令還要求政府在31日提交一份狀態報告，並附上政府官員的聲明，解釋政府機構為保存這些訊息所採取的措施。

高德柏格11日被加入Signal加密群組，群組內的訊息涉及美國3月15日對胡塞叛軍（Houthi）在葉門目標進行空襲。《大西洋月刊》指出，群組中的訊息設定為在一段時間後自動消失，這引發了人們對這些訊息可能消失的擔憂。

據了解，此群組內除了失手將高德柏格加入的白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）外，還包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），以及中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）等18名高官。

赫格塞斯和其他政府官員堅稱，他們沒有分享任何敏感信息。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則表示，群組中並未討論任何戰爭計劃。

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