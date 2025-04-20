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抽電子煙差點沒命　美國16歲少女警告：千萬別碰

▲▼ 醫院,病床,病房,住院。（圖／CFP）

▲伊莎貝拉形容，在歷經生死關頭之後的感覺，猶如獲得重生的機會。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國16歲少女伊莎貝拉（Isabella Troncao）為了讓心儀的對象留下深刻印象，開始吸食電子煙，先是合法的大麻電子煙，接著換成尼古丁型電子煙，但才使用一周就出現不適，出現喉嚨灼燒、胸悶症狀後，病情急轉直下，惡化成敗血性休克，差點喪命。在鬼門關前走一遭的她向同齡人發出嚴厲警示：別碰電子煙。

每日郵報報導，伊莎貝拉回憶當初身體不適的時候，除了喉嚨出現灼燒的感覺，左胸口就像是被50磅（約22.7公斤）的重物壓住，非常痛苦，「想呼吸卻完全吸不到氣」。

不只如此，伊莎貝拉病情越來越嚴重，無法保持清醒、不能走路，在家人的陪同之下就醫，經診斷罹患罕見「雷米爾氏症」（Lemierre syndrome），最終導致敗血性休克。為了救她一命，醫療團隊從她的肺部抽出1公升液體，且她的喉嚨、肺部、左臂出現血栓，必須住院接受治療，所幸後來身體逐漸康復。

醫療人員透露，吸食電子煙很可能就是引發感染的因素。伊莎貝拉說，「他們告訴我，如果那天我晚幾個小時就醫，很可能無法活命」。伊莎貝拉母親弗朗西斯卡（Francesca）說，一開始以為女兒只是單純喉嚨痛，直到在她的口袋找到電子煙，這才知道她會吸電子煙。

如今的伊莎貝拉形容，在歷經生死關頭之後的感覺，猶如獲得重生，也向同齡人發出嚴厲警示，「任何人都不該抽電子煙」。

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