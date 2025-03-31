誤加記者洩密釀禍　瓦爾茲傳惹怒川普「政途陷危」

▲白宮國安顧問瓦爾茲被爆誤將《大西洋月刊》總編輯加入群組後，據傳已失去川普的信任。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

白宮國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）近日被爆料誤將《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）加入討論空襲葉門計畫的加密群組，導致攻擊計畫提前2小時被洩露。雖然美國總統川普仍在公開場合力挺瓦爾茲，但他據稱對此大為震怒，甚至多次在私下詢問幕僚是否應將瓦爾茲革職。經多日內部討論後，川普最終決定暫不開除瓦爾茲，但外媒指出，瓦爾茲的政治前途已受到嚴重影響。

據《紐約時報》報導，瓦爾茲走漏軍事機密的醜聞爆發後，川普公開表示瓦爾茲「是個好人」，無需為此道歉，試圖淡化事件影響。然而，知情人士透露，川普私下對此事極為不滿，認為媒體的報導令他難堪，但又不願因輿論壓力解僱瓦爾茲，以免被視為向主流媒體低頭。另一方面，川普也忌憚瓦爾茲與高德柏格的聯繫，尤其是後者此前曾多次撰文批評他，使得川普對瓦爾茲的忠誠度產生懷疑。

白宮高層也就此事展開激烈討論，川普日前召來了副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等人開會商議。據了解，部分顧問認為瓦爾茲的外交立場過於強硬，特別是在伊朗問題上與川普的政策有所衝突，使其在政府內部已樹敵頗多。此外，華盛頓圈內開始流傳一段瓦爾茲在2016年批評川普的舊影片，進一步加深了對他忠誠度的質疑。

雖然瓦爾茲因洩密事件受到猛烈抨擊，但與他同樣在Signal群組中討論軍事計畫的國防部長國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）卻未遭受相同對待。即便赫格塞斯在群組內分享了對葉門的攻擊計畫，他仍獲川普陣營核心人物的力挺，顯示白宮內部對國安團隊的標準並不一致。

報導稱，川普最後選擇不解僱瓦爾茲，避免重蹈第一任期內人事動蕩的覆轍。然而，這場風波暴露了川普政府內部對忠誠的高度要求，以及國安決策圈的派系鬥爭。瓦爾茲雖然暫時保住了職位，但其影響力與可信度已遭削弱，未來能否繼續獲得川普信任仍存變數。