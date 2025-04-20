蛋價漲！美國人苦哈哈　川普喊「跌87%太便宜了」

▲川普表示蛋價已經下跌87％，還稱「太便宜了」，引發熱議。（翻攝X@RapidResponse47影片）

圖文／鏡週刊

19日是復活節，但美國的許多家庭荷包還在受難，為高昂的雞蛋價格發愁。然而，總統川普（Donald Trump）卻在此之際高喊「蛋價下跌87%」「現在反而太便宜」，並譴責媒體胡亂報導。實際數據顯示，復活節期間的蛋價仍處高點，川普的一番言論再度引發爭議。

川普18日在白宮出席活動，見證醫師梅特奧茲（Dr. Mehmet Oz）宣誓就任聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心（CMS）主任。會後接受媒體訪問時，川普大讚農業部長布魯克羅林斯（Brooke Rollins）表現出色，「蛋價下跌了87%，卻沒人報導這個好消息。」並接著說：「你想吃多少蛋都有！我們蛋太多了！價格甚至低到有點問題！我只是想讓大家知道，我們把價格壓下來了。」

根據《時人》報導，川普還抱怨，回憶剛上任時的壓力，「我永遠不會忘記上任第1週，媒體對我狂轟蛋價飆漲。我還問：『蛋怎麼了？』他們說價格翻倍甚至3倍，根本買不到蛋。那時候還說復活節會沒蛋吃，現在你想要多少有多少。」

▲棉花糖品牌Jet-Puffed在復活節期間推出彩繪棉花糖組合，替代傳統彩繪復活蛋。（翻攝walmart.com）

不過，根據《美國農業部》數據，截至4月19日，美國雞蛋的平均批發價為每打3.13美元（約新台幣110元），雖然略低於2月的5.9美元（約新台幣191元），但與年初相比仍偏高。根據《美國勞工統計局》3月公布數據，雞蛋零售價格創下新高，一打達6.23美元（約新台幣203元），遠高於1月的4.95美元（約新台幣161元）。

《美國農業部》聲明坦言：「消費者價格雖較年初高峰略有緩解，但仍未低至能刺激額外採購的水準。」也就是說，一般家庭在超市買蛋，依舊感到貴桑桑。

另外，美國自2022年以來爆發嚴重禽流感疫情，已有超過1.66億隻家禽遭撲殺，供應銳減，加劇價格壓力。復活節期間，民眾要做復活蛋，雞蛋需求原本就高，價格更是水漲船高。為節省開銷，不少家庭甚至改用馬鈴薯或棉花糖替代彩繪蛋，美國知名棉花糖品牌Jet-Puffed推出1.99美元（約新台幣65元）的彩繪棉花糖組合，一度熱賣。



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