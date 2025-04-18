台東少年破紀錄奪金！ 邱邦軒世中運標槍奪冠寫新猷

▲台東關山國中邱邦軒奪世中運標槍冠軍並破大會紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年世界中學生U15運動會於4月2日至15日在塞爾維亞隆重登場，台東縣關山國中學生邱邦軒在標槍項目中表現出色，以64.13公尺的成績在首擲即奪金，並一舉打破原大會60.22公尺的紀錄，不僅為台灣體壇爭光，也為台東的運動發展寫下嶄新篇章。

本屆運動會匯聚來自世界各國的優秀中學生選手，競爭激烈。邱邦軒在眾多頂尖選手中展現強大實力與穩健心理素質，首擲即達破紀錄成績，讓現場觀眾與評審驚豔不已，最終勇奪冠軍，成為全場焦點。

對此佳績，台東縣長饒慶鈴表達高度肯定與祝賀。她表示，邱邦軒的表現不僅是個人努力的成果，也展現出台東學子堅毅不拔的精神與潛能。她期勉邱同學成為學生們的學習楷模，並強調縣府將持續挹注基層運動資源，營造更完善的體育發展環境，協助更多年輕人追求夢想、迎向國際舞台。

台東縣政府教育處指出，邱邦軒將於接下來代表台東縣，參加即將在台南舉辦的全國中等學校運動會，預計再度挑戰全國最高榮譽。教育處呼籲鄉親持續關注與支持，為他加油打氣。

此次優異表現除肯定邱邦軒本人的努力與專注，也歸功於教練團隊長期的專業指導與默默耕耘。教育處表示，未來將持續強化運動人才培育與資源整合，期望更多台東學子能在各類賽事中發光發熱，締造更多屬於地方的榮耀。