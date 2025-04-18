「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長跟著休：香港玩3天　

▲台南市的公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

台南學生撐過今天，終於可以享受長達一周連假！下周全中運在台南開跑，因此公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課，若請1天加上周末，就有長達9天連假可放，就有家長直呼，班上不少同學都要飛日本。其他家長則直呼，會帶孩子去香港或是澎湖，或是花蓮遠雄海洋公園等。

一名女網友在Threads表示，台南因為全中運的關係，國小到高中職通通放假一周，看到不少家長已計畫出國，「女兒說班上同學好幾個都要去日本！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她一度也想帶女兒去泰國放鬆，但考量荷包有限，加上旅行團也都額滿了，同時擔心母女自由行有危險，似乎只能留在台灣旅遊，因此好奇大家推薦哪些景點呢？

底下網友熱議，「準備去花蓮遠雄海洋公園（非旺季住宿比較平易近人）」、「好想出國，但卡到一個小孩在高雄讀書」、「全中運飛韓國釜山、首爾自由行，玩起來」、「去香港迪士尼戶外教學」、「決定去澎湖玩三天」、「自助泰國不危險啊，去哪都好啊，最主要是可以有一個時間好好陪小孩」、「沖繩也很棒唷」、「去帛琉」、「我先生假不能請太多，所以要去香港三天吃吃喝喝」。