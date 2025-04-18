白雪公主來上課！　台東校園創意戲劇宣導菸害防制

▲台東童話劇團巡迴校園，守護孩子健康。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以童話劇形式推廣健康觀念，台東縣衛生局今年全面啟動「114年校園菸害暨菸酒檳榔防制宣導巡迴」，透過活潑吸睛的創意演出走入各國小校園，為青少年健康把關。活動以經典童話《白雪公主與七個小矮人》為藍本，打造「白雪小矮人萌萌團」，結合色彩繽紛的服裝、逗趣生動的劇情，將拒絕菸品、酒精與檳榔的觀念以寓教於樂的方式傳遞給孩子。

首場活動已於日前在台東市寶桑國小溫馨登場。演出中，「白雪公主」、「壞皇后」與「小矮人」以戲劇表演詮釋生活中可能面臨的誘惑情境，並以誇張而貼近童心的方式說明菸、酒與檳榔對身體健康與家庭關係的影響。劇中穿插有獎徵答與全場共舞的「戒菸舞蹈」，不僅讓學童在笑聲中加深印象，也提升互動參與度，現場氣氛熱烈。

台東縣衛生局局長孫國平指出，根據2025年最新調查顯示，青少年首次接觸菸品的年齡正逐年下降，且電子煙等新興菸品的使用率也在攀升，這顯示防制菸害的工作已刻不容緩。今年特別針對不同年齡層設計分齡宣導策略，國小階段以童話戲劇強化基本認知，國高中則融入議題分享、創意歌舞與同儕倡導，務求以學生能接受的方式，傳遞正確觀念。

活動當天，衛生局保健科科長李雅菁亦親自到場，與學生們互動並鼓勵他們成為家庭中的「健康小尖兵」。她表示，孩子們若能從小建立正確健康觀念，不僅可自我保護，更能將健康知識帶入家庭與社區，擴大防制效益。

此次巡迴宣導將深入台東縣各鄉鎮市校園舉辦，並結合2025年度「拒絕新型菸品．打造無菸青春」主軸，透過創意戲劇、舞蹈表演與多元媒體方式，強化青少年的拒菸意識與行動力。衛生局同時呼籲，防制工作需要家庭、學校與社區共同參與，打造一個支持青少年拒絕菸酒檳的友善環境，是守護下一代健康的關鍵。